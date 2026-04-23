Giá xăng dầu tiếp tục giảm, RON95 dưới 23.000 đồng, diesel dưới 27.000 đồng/lít

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 162 đồng/lít, không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, không cao hơn 26.697 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg, không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15h chiều nay 23/4.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ trích quỹ ở mức 400 đồng/lít,kg đối với dầu diesel và dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 21/4 và 23/4 là: 121,230 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,650 USD/thùng); 126,435 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,46 USD/thùng); 146,425 USD/thùng dầu diesel (giảm 5,835 USD/thùng); 609,025 USD/tấn dầu mazut (giảm 23,48 USD/tấn).

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong tuần này giá xăng dầu đồng loạt giảm và cũng là lần giảm thứ hai chỉ sau 3 ngày. Cụ thể, trước đó, từ 16h ngày 21/4, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã quyết định giảm giá tất cả các sản phẩm xăng dầu bán lẻ.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới (từ 26/2/2026 - 22/4/2026)

Cụ thế, giá xăng E5 RON92 giảm 658 đồng/lít, không cao hơn 21.934 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 719 đồng/lít, không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 3.185 đồng/lít, xuống mức 27.856 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg, xuống 19.631 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) ở mức như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít, xăng không chì là 400 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut cùng 600 đồng/lít,kg.

Đồng thời không chi quỹ bình ổn với tất cả các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 23/4 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 34.755 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.560 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 45.330 đồng/lít; Trung Quốc: 34.406 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.880 đồng/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 34.141 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 37.494 đồng/lít; Lào: 54.027 đồng/lít; Trung Quốc: 31.313 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 26.697 đồng/lít.

Bộ Công Thương nhận định, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.