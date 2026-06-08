Bảng giá lúa gạo chi tiết hôm nay 8/6/2026: Thị trường ổn định

(VTC News) -

Bảng giá lúa hôm nay 8/6/2026

Thị trường lúa ở nhiều địa phương hôm nay khá trầm lắng. Tại các thị trường trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, ghi nhận giao dịch ảm đạm, dù giá lúa có sự nhích nhẹ.

Dưới đây là bảng giá lúa ngày 08/6/2026:

Giống lúa Giá (đồng/kg) OM 18 (tươi) 6.400 - 6.500 Đài Thơm 8 (tươi) 6.500 - 6.700 OM 380 (tươi) 5.700 - 6.000 OM 4218 (tươi) 6.000 - 6.200 IR 50404 (tươi) 5.500 - 5.600 OM 34 (tươi) 5.100 - 5.200 OM 5451 (tươi) 5.700 – 5.800 Nàng Hoa 9 (tươi) 6.500 - 6.800 OM 504 (tươi) 5.100 - 5.300 Jasmine (tươi) 6.500 - 6.800 Lúa Nhật (tươi) 7.200 - 7.500 ST24-ST25 (thường) 7.000 - 7.300 RVT (tươi) 6.500 - 6.800 Japonica 6.500 - 6.800 Hàm Châu 105 5.600 - 5.900

(Ảnh minh họa: Gemini)

Bảng giá gạo hôm nay 8/6/2026

Giá gạo hôm nay 8/6/2026 tại các địa phương ghi nhận ít biến động, hầu hết đi ngang so với hôm qua.

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu OM 5451 9.550 - 9.650 Gạo nguyên liệu Sóc thơm 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu IR 504 8.650 - 8.750 Gạo nguyên liệu CL 555 9.100 - 9.300 Gạo nguyên liệu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu Đài thơm 8 9.140 - 9.450 Gạo thành phẩm IR 504 8.500 - 8.600

Tại các chợ dân sinh, giá gạo cũng ổn định

Loại gạo Giá (đồng/kg) Nàng Nhen 28.000 Hương Lài 22.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Đài Loan 20.000 Gạo trắng 16.000 - 17.000 Gạo thường 12.000 - 13.000 Gạo thơm Jasmine 13.000 - 14.000 Gạo Sóc thường 16.000 - 17.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo tẻ thường 13.000 - 14.000 Gạo thơm 17.000 - 22.000

Giá gạo nếp hôm nay cũng không đổi. Theo đó, giá nếp 3 tháng khô dao động khoảng 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg...

Giá các loại phụ phẩm ổn định so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá tấm thơm dao động quanh mức 7.750 - 7.850 đồng/kg; giá cám khoảng 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu ngày 8/6/2026

Về thị trường xuất khẩu, theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), dòng gạo thơm 5% tấm của Việt Nam có mức giá giao dịch từ 495 - 497 USD/tấn; trong khi gạo jasmine giữ mức 515 - 519 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm đạt khoảng 415 - 419 USD/tấn.

Ở diễn biến quốc tế, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện dẫn đầu về giá khi được chào bán quanh mức 459 - 463 USD/tấn, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Cùng thời điểm, Pakistan ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ khi dòng sản phẩm này tăng thêm 13 USD/tấn, chạm mốc 373 - 377 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, phân khúc gạo trắng 5% tấm và gạo đồ 5% tấm cùng xu hướng nhích nhẹ, lần lượt neo ở mức 340 - 344 USD/tấn và 330 - 334 USD/tấn.