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Xuất bản ngày 08/06/2026 03:24 PM
Xuất bản ngày 08/06/2026 03:24 PM

Bảng giá lúa gạo chi tiết hôm nay 8/6/2026: Thị trường ổn định

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 8/6/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì sự ổn định.

Bảng giá lúa hôm nay 8/6/2026

Thị trường lúa ở nhiều địa phương hôm nay khá trầm lắng. Tại các thị trường trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, ghi nhận giao dịch ảm đạm, dù giá lúa có sự nhích nhẹ.

Dưới đây là bảng giá lúa ngày 08/6/2026:

Giống lúa

Giá (đồng/kg)

OM 18 (tươi)

6.400 - 6.500

Đài Thơm 8 (tươi)

6.500 - 6.700

OM 380 (tươi)

5.700 - 6.000

OM 4218 (tươi)

6.000 - 6.200

IR 50404 (tươi)

5.500 - 5.600

OM 34 (tươi)

5.100 - 5.200

OM 5451 (tươi)

5.700 – 5.800

Nàng Hoa 9 (tươi)

6.500 - 6.800

OM 504 (tươi)

5.100 - 5.300

Jasmine (tươi)

6.500 - 6.800

Lúa Nhật (tươi)

7.200 - 7.500

ST24-ST25 (thường)

7.000 - 7.300

RVT (tươi)

6.500 - 6.800

Japonica

6.500 - 6.800

Hàm Châu 105

5.600 - 5.900

(Ảnh minh họa: Gemini)

(Ảnh minh họa: Gemini)

Bảng giá gạo hôm nay 8/6/2026

Giá gạo hôm nay 8/6/2026 tại các địa phương ghi nhận ít biến động, hầu hết đi ngang so với hôm qua.

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.550 - 9.650

Gạo nguyên liệu Sóc thơm

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu IR 504

8.650 - 8.750

Gạo nguyên liệu CL 555

9.100 - 9.300

Gạo nguyên liệu OM 18

8.700 - 8.850

Gạo nguyên liệu OM 380

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu Đài thơm 8

9.140 - 9.450

Gạo thành phẩm IR 504

8.500 - 8.600

Tại các chợ dân sinh, giá gạo cũng ổn định

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Nàng Nhen

28.000

Hương Lài

22.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo thơm Đài Loan

20.000

Gạo trắng

16.000 - 17.000

Gạo thường

12.000 - 13.000

Gạo thơm Jasmine

13.000 - 14.000

Gạo Sóc thường

16.000 - 17.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo tẻ thường

13.000 - 14.000

Gạo thơm

17.000 - 22.000

Giá gạo nếp hôm nay cũng không đổi. Theo đó, giá nếp 3 tháng khô dao động khoảng 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg...

Giá các loại phụ phẩm ổn định so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá tấm thơm dao động quanh mức 7.750 - 7.850 đồng/kg; giá cám khoảng 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu ngày 8/6/2026

Về thị trường xuất khẩu, theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), dòng gạo thơm 5% tấm của Việt Nam có mức giá giao dịch từ 495 - 497 USD/tấn; trong khi gạo jasmine giữ mức 515 - 519 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm đạt khoảng 415 - 419 USD/tấn.

Ở diễn biến quốc tế, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện dẫn đầu về giá khi được chào bán quanh mức 459 - 463 USD/tấn, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Cùng thời điểm, Pakistan ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ khi dòng sản phẩm này tăng thêm 13 USD/tấn, chạm mốc 373 - 377 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, phân khúc gạo trắng 5% tấm và gạo đồ 5% tấm cùng xu hướng nhích nhẹ, lần lượt neo ở mức 340 - 344 USD/tấn và 330 - 334 USD/tấn.

(tổng hợp)
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