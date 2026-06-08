Bảng giá lúa gạo chi tiết hôm nay 8/6/2026: Thị trường ổn định

Bảng giá lúa hôm nay 8/6/2026
Thị trường lúa ở nhiều địa phương hôm nay khá trầm lắng. Tại các thị trường trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, ghi nhận giao dịch ảm đạm, dù giá lúa có sự nhích nhẹ.
Dưới đây là bảng giá lúa ngày 08/6/2026:
Giống lúa
Giá (đồng/kg)
OM 18 (tươi)
6.400 - 6.500
Đài Thơm 8 (tươi)
6.500 - 6.700
OM 380 (tươi)
5.700 - 6.000
OM 4218 (tươi)
6.000 - 6.200
IR 50404 (tươi)
5.500 - 5.600
OM 34 (tươi)
5.100 - 5.200
OM 5451 (tươi)
5.700 – 5.800
Nàng Hoa 9 (tươi)
6.500 - 6.800
OM 504 (tươi)
5.100 - 5.300
Jasmine (tươi)
6.500 - 6.800
Lúa Nhật (tươi)
7.200 - 7.500
ST24-ST25 (thường)
7.000 - 7.300
RVT (tươi)
6.500 - 6.800
Japonica
6.500 - 6.800
Hàm Châu 105
5.600 - 5.900
Bảng giá gạo hôm nay 8/6/2026
Giá gạo hôm nay 8/6/2026 tại các địa phương ghi nhận ít biến động, hầu hết đi ngang so với hôm qua.
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.550 - 9.650
Gạo nguyên liệu Sóc thơm
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu IR 504
8.650 - 8.750
Gạo nguyên liệu CL 555
9.100 - 9.300
Gạo nguyên liệu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu Đài thơm 8
9.140 - 9.450
Gạo thành phẩm IR 504
8.500 - 8.600
Tại các chợ dân sinh, giá gạo cũng ổn định
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Nàng Nhen
28.000
Hương Lài
22.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo thơm Đài Loan
20.000
Gạo trắng
16.000 - 17.000
Gạo thường
12.000 - 13.000
Gạo thơm Jasmine
13.000 - 14.000
Gạo Sóc thường
16.000 - 17.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo tẻ thường
13.000 - 14.000
Gạo thơm
17.000 - 22.000
Giá gạo nếp hôm nay cũng không đổi. Theo đó, giá nếp 3 tháng khô dao động khoảng 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg...
Giá các loại phụ phẩm ổn định so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá tấm thơm dao động quanh mức 7.750 - 7.850 đồng/kg; giá cám khoảng 7.700 - 7.900 đồng/kg.
Giá gạo xuất khẩu ngày 8/6/2026
Về thị trường xuất khẩu, theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), dòng gạo thơm 5% tấm của Việt Nam có mức giá giao dịch từ 495 - 497 USD/tấn; trong khi gạo jasmine giữ mức 515 - 519 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm đạt khoảng 415 - 419 USD/tấn.
Ở diễn biến quốc tế, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện dẫn đầu về giá khi được chào bán quanh mức 459 - 463 USD/tấn, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.
Cùng thời điểm, Pakistan ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ khi dòng sản phẩm này tăng thêm 13 USD/tấn, chạm mốc 373 - 377 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, phân khúc gạo trắng 5% tấm và gạo đồ 5% tấm cùng xu hướng nhích nhẹ, lần lượt neo ở mức 340 - 344 USD/tấn và 330 - 334 USD/tấn.
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