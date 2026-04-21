Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít

Cụ thế, giá xăng E5 RON92 giảm 658 đồng/lít, không cao hơn 21.934 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 719 đồng/lít, không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 3.185 đồng/lít, xuống mức 27.856 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg, xuống 19.631 đồng/kg.

Giá các loại xăng dầu cùng giảm từ 16h chiều nay 21/4. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) ở mức như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít, xăng không chì là 400 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut cùng 600 đồng/lít,kg.

Đồng thời không chi quỹ bình ổn với tất cả các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, cơ sở để điều chỉnh giá xăng dầu tại kỳ điều hành này là căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm, dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel kỳ này giảm 10,26% so với kỳ trước liền kề.

Từ 0h ngày 16/4 đến hết 30/6, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 21/4/2026).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kỳ vọng về cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran, Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái chiều về eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/4 và kỳ điều hành ngày 21/4 là: 120,58 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 5,524 USD/thùng); 124,970 USD/thùng xăng RON95 (giảm 6,844 USD/thùng); 152,260 USD/thùng dầu diesel (giảm 20,612 USD/thùng); 632,510 USD/tấn dầu mazut (giảm 18,940 USD/tấn).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới (từ 26/2/2026 - 20/4/2026)

Hiện giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 21/4 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 34.921 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.560 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 46.124 đồng/lít; Trung Quốc: 36.200 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.042 đồng/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 34.302 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 37.494 đồng/lít; Lào: 56.403 đồng/lít; Trung Quốc: 33.070 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.856 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Ở kỳ điều hành trước (16/4), giá dầu diesel giảm 1.928 đồng, giá dầu mazut giảm 2.281, giá xăng RON95 tăng 218 đồng/lít và giá xăng E5 RON92 tăng 248 đồng/lít.