Giá xăng dầu mỗi nơi mỗi khác, Bộ Công Thương lý giải

(VTC News) -

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, Trước đây, người tiêu dùng có thể lựa chọn các loại xăng như E5 RON92, RON95 và một số chủng loại khác được kinh doanh tại từng cửa hàng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, hiện có 2 mặt hàng xăng sinh học được lưu thông là xăng E5 RON92 và xăng E10 RON95.

Theo Nghị quyết số 29 của Chính phủ về thí điểm đưa xăng E10 RON95 trở thành mặt hàng tiêu dùng phổ biến để điều hành giá, Bộ Công Thương đã lựa chọn mặt hàng này để thực hiện điều hành.

Thực tế tại hệ thống bán lẻ xăng dầu cho thấy xăng E10 RON95 hiện chiếm khoảng 94-95% sản lượng tiêu thụ. Trong khi đó, xăng E5 RON92 vẫn được một số cửa hàng kinh doanh nhưng không phổ biến.

“Đối với những mặt hàng có sản lượng tiêu thụ thấp, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế để bố trí bán tại từng cửa hàng. Vì vậy, không phải tất cả các điểm bán đều cung ứng đầy đủ mọi chủng loại xăng và giá mỗi loại xăng có thể khác nhau”, bà Hiền lý giải.

Bộ Công Thương lý giải việc giá xăng dầu chênh lệch tại các điểm bán. (Ảnh minh họa: Phạm Duy).

Bà Hiền cho biết thêm, để bình ổn thị trường xăng dầu thì cùng với việc bảo đảm nguồn cung, Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu.

“Bộ luôn quán triệt, tuyên truyền pháp luật về tác hại của hoạt động buôn lậu và xác định không có vùng cấm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan, công an và các lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu ngay từ khu vực cửa khẩu, các tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào nội địa.

Đồng thời, phối hợp với ban quản lý các chợ truyền thống, trung tâm thương mại kịp thời phát hiện những mặt hàng có nguy cơ buôn lậu, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên”, bà Hiền nói.

Cũng theo bà Hiền, bên cạnh công tác điều hành thị trường, Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu.

“Đây là văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung phức tạp. Đến nay, dự thảo đã trải qua 4 lần lấy ý kiến các thành viên Chính phủ. Trong tháng 6, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc giải trình lần thứ tư, đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, giảm các khâu trung gian và rà soát, cắt giảm đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, ngày 1/7, Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo ý kiến chỉ đạo, đồng thời lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi trình Thủ tướng xem xét trong tháng 7”, bà Hiền thông tin.

Giá xăng dầu đã thấp hơn thời điểm trước xung đột Trung Đông

Liên quan đến công tác quản lý giá, Bộ Công Thương cho biết theo quy định của Luật Giá, các bộ, ngành được phân công quản lý giá hàng hóa, dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Đối với Bộ Công Thương, phạm vi quản lý tập trung vào các mặt hàng như xăng dầu, điện, khí, than và thép.

Thời gian qua, xung đột tại Trung Đông đã khiến giá xăng dầu thế giới tăng cao bất thường, kéo theo biến động của giá xăng dầu trong nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm ổn định thị trường xăng dầu, góp phần hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 2/7, giá xăng trong nước đã giảm xuống thấp hơn mức ngày 26/2 - thời điểm trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông. Giá dầu cũng giảm về xấp xỉ mức của ngày 26/2, mặc dù mặt bằng giá hiện nay vẫn đang được hỗ trợ bởi các chính sách về thuế.

“Trước thực tế giá xăng dầu đã giảm nhưng nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác chưa điều chỉnh tương ứng, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ, ngành quản lý lĩnh vực tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát nguyên nhân của tình trạng này”, bà Hiền nói.