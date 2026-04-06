Giá xăng dầu hôm nay 6/4: Dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi chịu áp lực lớn do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 5/4, OPEC+ đã đồng ý tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5/2026, một mức tăng khiêm tốn mà phần lớn chỉ mang tính hình thức, do các thành viên chủ chốt không thể nâng sản lượng vì cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran.

Căng thẳng tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa từ cuối tháng 2, làm gián đoạn việc xuất khẩu dầu của các thành viên OPEC+, những quốc gia hiếm hoi có thể tăng mạnh sản lượng ngay cả trước khi xảy ra xung đột.

Giá dầu thô neo ở ngưỡng cao, kéo theo giá nhiên liệu vận tải tăng mạnh, gây áp lực lên người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn cầu, đồng thời buộc các chính phủ phải hành động để tiết kiệm nguồn cung.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh: Reuters).

Mức tăng hạn ngạch 206.000 thùng/ngày của OPEC+ chỉ tương đương dưới 2% lượng nguồn cung bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng theo các nguồn tin từ OPEC+, động thái này cho thấy sự sẵn sàng tăng sản lượng khi tuyến đường biển này được mở lại.

“Trên thực tế, điều này chỉ bổ sung rất ít dầu ra thị trường. Khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, lượng dầu bổ sung từ OPEC+ gần như không còn ý nghĩa”, ông Jorge Leon, cựu quan chức OPEC, Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy, cho biết.

Bên cạnh việc gián đoạn nguồn cung tại các nước vùng Vịnh, những quốc gia khác như Nga cũng không thể tăng sản lượng do các lệnh trừng phạt của phương Tây và thiệt hại cơ sở hạ tầng trong cuộc chiến với Ukraine.

Tại khu vực vùng Vịnh, cơ sở hạ tầng cũng bị thiệt hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Một số quan chức trong khu vực cho biết, sẽ mất nhiều tháng để khôi phục hoạt động bình thường và đạt lại mục tiêu sản lượng, ngay cả khi xung đột kết thúc và eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức.

Iran cho biết vào ngày 4/4 rằng, Iraq được miễn mọi hạn chế khi đi qua eo biển Hormuz và dữ liệu vận tải ngày 5/4 cho thấy một tàu chở dầu thô của Iraq đã đi qua eo biển này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu sẽ có thêm tàu, thuyền nào chấp nhận rủi ro để đi qua đây hay không.

Theo ước tính, gián đoạn hiện nay đã làm mất từ 12 - 15 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 15% nguồn cung toàn cầu - mức lớn nhất từng ghi nhận. Ngân hàng JPMorgan cảnh báo giá dầu có thể vượt ngưỡng 150 USD/thùng, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến giữa tháng 5/2026.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 3/4, cơ quan điều hành đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 1.565 đồng/lít, không cao hơn 25.428 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 1.817 đồng/lít, không cao hơn 26.976 đồng/ lít. Giá dầu diesel tăng 3.961 đồng/lít, không cao hơn 44.788 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 1.262 đồng/lít, không cao 24.593 đồng/lít. Giá dầu hỏa giữ nguyên, không cao hơn 35.384 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu và chi quỹ bình ổn từ nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel với mức 5.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 3/4 như sau:

Về giá xăng: tại Singapore là 70.328 đồng/lít; Thái Lan: 35.468 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.849 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 50.112 đồng/lít; Trung Quốc: 34.827đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Về giá dầu: tại Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan: 38.525 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 49.293 đồng/lít; Lào: 61.632 đồng/lít; Trung Quốc: 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.