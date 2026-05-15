PVOIL bắt đầu dừng bán xăng khoáng RON95, nhiều khách hàng bất ngờ

Tại Hà Nội, theo khảo sát của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều người mua xăng khá bất ngờ với thông tin này. Tuy nhiên sau đó, phần lớn đều đồng ý chuyển sang đổ xăng E10.

Một nhân viên của cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh cho biết, ngay từ đầu giờ sáng, cửa hàng đã triển khai bán toàn bộ xăng sinh học E10-RON95. Trên các cột bơm đều được dán nhãn xăng E10 để người tiêu dùng dễ dàng nhận biết.

"Thực tế, nhiều khách hàng vào đổ xăng mới biết việc cửa hàng không còn bán xăng khoáng nữa. Tuy nhiên, chúng tôi luôn chủ động thông tin cho khách hàng để họ nắm bắt và lựa chọn, trước khi xăng RON95 bị loại hoàn toàn khỏi thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho người mua trong những ngày đầu cửa hàng chuyển đổi hoàn toàn sang bán xăng E10", nhân viên này nói.

Anh Nguyễn Đức Toàn, một khách hàng mua xăng, không khỏi bất ngờ khi biết xăng RON95 bị dừng bán. “Em vừa mua ô tô, chạy từ showroom ra đây để đổ xăng lần đầu tiên. Theo thói quen, em dự định đổ xăng RON95 truyền thống nhưng đến đây mới biết loại này không được bán nữa. Tuy nhiên, do cũng biết thông tin trong ít ngày tới, tất cả các cửa hàng sẽ chỉ bán xăng E10 nên hôm nay em đồng ý thay đổi thói quen luôn”, anh Toàn nói.

Nhân viên cây xăng giải thích cho khách hàng việc dừng bán xăng RON95.

Ngay gần đó, một nhân viên vừa đổ xăng cho khách vừa giải thích về tác dụng của xăng sinh học là E5 và E10. Nhân viên này cho biết, nhiều khách hàng sau khi được giải thích đã vui vẻ mua xăng sinh học như bình thường.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, một cán bộ của PVOIL Hà Nội cho biết, trong sáng 15/5, toàn bộ 8/8 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã chuyển từ bán xăng khoáng sang bán 100% xăng sinh học. “Chúng tôi đã thử nghiệm bán xăng E10 từ tháng 8/2025 tại Hà Nội, Hải Phòng, tiếp đến là mở rộng địa điểm kinh doanh xăng E10 tại các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam, được người tiêu dùng tích cực đón nhận”, vị này nói.

Trước đó, PVOIL thông báo, từ 15/5, doanh nghiệp chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Toàn bộ cột xăng của cửa hàng xăng dầu PVOIL Thái Thịnh, Hà Nội được chuyển đổi sang bán xăng sinh học.

Trước ngày triển khai đồng loạt, các cửa hàng xăng dầu của PV OIL đã hoàn tất việc rà soát và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, từ bồn chứa, trụ bơm, đường ống đến thiết bị đo lường. Đồng thời, việc vệ sinh bồn chứa, kiểm tra độ kín và đánh giá khả năng tương thích của thiết bị với xăng E10 đã được thực hiện, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn trong quá trình kinh doanh.

Kết quả vận hành thực tế cho thấy xăng pha chế và cung ứng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, vận hành ổn định trên phương tiện.

Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 và dừng bán xăng khoáng từ ngày 20/5. Trước đó, việc kinh doanh xăng E10 đã được tập đoàn thực hiện từ cuối tháng 4. Đến ngày 15/5 đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng.

Đánh giá thực tiễn sau thời gian hơn 8 tháng bán xăng E10 tại TP.HCM, Petrolimex cho biết thị trường chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng.

Sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng. Trong thời gian gần đây, sản lượng kinh doanh xăng E10 đang ở mức 3.000 - 4.000 m³/ngày.

Với kế hoạch trên nên nhiều cây xăng của Petrolimex chưa triển khai bán xăng sinh học E10 mà vẫn bán xăng khoáng truyền thống.

Xăng E10 là loại nhiên liệu pha trộn giữa xăng không chì và ethanol (cồn sinh học), trong đó ethanol chiếm từ 9% đến 10% thể tích. Ethanol là cồn etylic, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái tạo như ngô, mía, sắn, lúa mì... Đây là loại nhiên liệu phổ biến tại nhiều quốc gia, vừa giúp giảm phát thải khí nhà kính, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Trên thế giới, Brazil là quốc gia đi đầu trong việc pha trộn ethanol vào xăng, với tỷ lệ từ 20% đến 85%. Tại Thái Lan, tỷ lệ này là 20%, trong khi Trung Quốc, Indonesia và Liên minh châu Âu đều áp dụng mức phổ biến là 10%. Tại Việt Nam, xăng sinh học E5 RON92 – gồm 5% ethanol – đã được triển khai từ năm 2017 nhưng tỷ lệ sử dụng vẫn khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 15% tổng lượng tiêu thụ xăng hàng năm. Trong khi đó, xăng RON95 vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, dẫn đến việc mục tiêu giảm phát thải chưa đạt được như kỳ vọng. Theo các chuyên gia, việc đưa xăng E10 vào sử dụng rộng rãi là cần thiết, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM - nơi đang đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Và nếu triển khai nghiêm túc, chỉ riêng việc sử dụng E10 đã có thể giúp giảm hơn 30% lượng khí phát thải độc hại.