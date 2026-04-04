Giá dầu thế giới hôm nay 4/4: Đi ngang, vẫn duy trì mức cao

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Mặc dù giá dầu thế giới hôm nay không có sự điều chỉnh nào nhưng đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2020 đối với dầu WTI, đồng thời dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng cao nhất trong gần 4 năm qua.

Đà tăng này diễn ra sau những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp tục tấn công Iran, làm dấy lên lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, thị trường đang đặt cược rằng chính quyền Mỹ sẽ không để gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông kéo dài sang giữa tháng 5. Giá xăng tại Mỹ đã vượt 4 USD/gallon lần đầu tiên trong 3 ba năm, tạo sức ép chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Việc hy vọng về giảm leo thang trong cuộc xung đột Iran, hiện đã bước sang tuần thứ năm, ngày càng mạnh mẽ hơn, trong bối cảnh Nhà Trắng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để xoa dịu căng thẳng.

Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao. (Ảnh minh họa).

Trước đó, ông Trump tuyên bố Iran đã tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ yêu cầu Tehran ngừng phong tỏa eo biển Hormuz, một cáo buộc mà Iran bác bỏ.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng sự gián đoạn có thể gia tăng trong tháng Tư, làm hạn chế dòng chảy và gây áp lực lên châu Âu.

Hiện dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 5,5 triệu thùng lên 461,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/3, cao hơn nhiều so với dự báo. Mức giá này đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp, cho thấy nguồn cung dầu dồi dào.

Giá xăng dầu trong nước

Đêm qua 3/4, cơ quan điều hành đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 1.565 đồng/lít, không cao hơn 25.428 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 1.817 đồng/lít, không cao hơn 26.976 đồng/ lít. Giá dầu diesel tăng 3.961 đồng/lít, không cao hơn 44.788 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.262 đồng/lít, không cao 24.593 đồng/lít. Giá dầu hỏa giữ nguyên, không cao hơn 35.384 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu và chi quỹ bình ổn từ nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel với mức 5.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 3/4 như sau:

Về giá xăng: tại Singapore là 70.328 đồng/lít; Thái Lan: 35.468 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.849 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 50.112 đồng/lít; Trung Quốc: 34.827đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Về giá dầu: tại Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan: 38.525 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 49.293 đồng/lít; Lào: 61.632 đồng/lít; Trung Quốc: 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.