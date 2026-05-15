Giá dầu hôm nay 15/5: Dầu thế giới tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng không đáng kể sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz. Mặc dù vậy, các vụ tấn công và bắt giữ tàu vẫn tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent đã giảm hơn 2 USD/thùng, dầu WTI giảm hơn 1 USD/thùng, do giới đầu tư lo ngại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Theo nguồn tin từ Reuters, các quan chức Nhà Trắng đang nỗ lực ngăn chặn những hệ lụy kinh tế và chính trị từ cuộc chiến với Iran gây ra.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng không đáng kể. (Ảnh minh họa: iStock).

Eo biển Hormuz gần như đã bị đóng cửa kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, 30 tàu đã đi qua eo biển này kể từ tối 13/5. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 140 tàu/ngày trước chiến sự.

Tehran cũng được cho là đang siết chặt quyền kiểm soát tại eo biển, đồng thời đạt được các thỏa thuận với Iraq và Pakistan để vận chuyển dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ khu vực.

Chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ Tamas Varga từ PVM nhận định: “Việc ngày càng có nhiều tàu được phép đi qua eo biển Hormuz đang tác động rõ rệt hơn tới tâm lý thị trường thay vì cán cân cung - cầu thực tế. Điều này có thể góp phần thiết lập một mức giá trần trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để kéo giá dầu giảm sâu một cách đáng kể”.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h chiều ngày 14/5, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, không cao hơn 24.078 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 27.226 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.