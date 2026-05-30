(VTC News) -

Ngày 30/5, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về việc triển khai Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp tổng hợp và công bố danh mục phương tiện theo ba nhóm gồm: hoàn toàn tương thích với xăng E10; tương thích có điều kiện hoặc cần lưu ý kỹ thuật khi sử dụng; và không khuyến nghị sử dụng xăng E10, nếu có. Với nhóm không được khuyến nghị, doanh nghiệp phải nêu rõ nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Bộ Công Thương yêu cầu hãng xe đánh giá toàn diện tác động của xăng E10. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ).

Các doanh nghiệp phải rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ôtô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại Việt Nam với xăng E10.

Nội dung đánh giá tập trung vào khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu. Các doanh nghiệp cũng phải đánh giá ảnh hưởng của xăng E10 tới hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải.

Không chỉ đánh giá về mặt kỹ thuật, Cục Công nghiệp còn yêu cầu các doanh nghiệp chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi tới hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các kênh thông tin của doanh nghiệp.

Các hướng dẫn này phải nêu rõ những dòng xe được khuyến nghị sử dụng E10; các lưu ý trong quá trình vận hành, bảo dưỡng và bảo quản phương tiện; khuyến nghị đối với xe đã sử dụng nhiều năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật; cũng như những trường hợp cần kiểm tra, bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu mới.

Đặc biệt, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tư vấn kỹ thuật nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng thông tin trái chiều liên quan đến xăng E10, từ lo ngại ảnh hưởng đến động cơ cho đến những hướng dẫn thiếu cơ sở khoa học về việc "lọc bỏ ethanol" khỏi nhiên liệu.