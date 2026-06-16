Giá xăng dầu hôm nay 16/6: Tiếp đà giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, sau khi Mỹ và Iran xác nhận đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz khiến tâm lý lo ngại nguồn cung dầu bị gián đoạn đã giảm bớt.

Theo một quan chức Mỹ, bản ghi nhớ được ký giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, dự thảo thỏa thuận đề cập việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày theo các điều khoản do phía Iran đề xuất.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa: iStock).

Các tổ chức tài chính quốc tế cũng điều chỉnh dự báo giá dầu theo hướng giảm. Citibank hạ dự báo giá dầu Brent trung bình xuống 75 USD/thùng trong quý III và 70 USD/thùng trong quý IV/2026, với nhận định hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz có thể từng bước được nối lại và ổn định.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quá trình khôi phục nguồn cung dầu sau thời gian gián đoạn sẽ không diễn ra ngay lập tức. Việc tái thiết hệ thống vận tải biển, bảo đảm an toàn hàng hải và khôi phục hoạt động khai thác, xuất khẩu tại khu vực vùng Vịnh được dự báo gặp nhiều khó khăn.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), hơn 14 triệu thùng dầu/ngày đã bị ngừng sản xuất do ảnh hưởng của xung đột, tương đương khoảng 14% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Các chuyên gia trong ngành nhận định, để đưa sản lượng khai thác và hoạt động lọc dầu trở lại mức trước xung đột có thể mất vài tuần đến vài tháng, thậm chí lâu hơn.

Ở chiều ngược lại, một số yếu tố vẫn có thể hỗ trợ giá dầu trong dài hạn. Lượng tồn kho dầu thấp, tốc độ khôi phục sản xuất chậm và nhu cầu bổ sung kho dự trữ chiến lược của các quốc gia có thể tạo lực đỡ cho thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, không cao hơn 21.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 989 đồng/lít, không cao hơn 25.877 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-V tương ứng là: 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Mức giá này đã giảm khoảng gần 300 đồng/lít so với giá bán tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4/6.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 100 đồng/lít; dầu diesel 200 đồng/lít; dầu mazut 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.