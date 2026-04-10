Giá xăng dầu hôm nay 10/4: Tăng nhẹ, vẫn dưới 100 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ nhưng vẫn dưới 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. Trong nước, giá xăng dầu cũng đã tiếp tục được điều chỉnh đồng loạt giảm.

Do những nghi ngờ về độ bền vững của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại về việc dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế, giá dầu đã có lúc tăng hơn 5%.

Tuy nhiên, đà tăng này sau đó bị thu hẹp khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức mở cuộc đàm phán hòa bình với Lebanon, bao gồm cả các cuộc thảo luận về kế hoạch giải giáp Hezbollah.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều nghi vấn về hiệu quả của lệnh ngừng bắn khi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vào thứ Năm giảm xuống dưới 10% so với mức bình thường, sau khi Iran khẳng định quyền kiểm soát bằng cách cảnh báo các tàu phải di chuyển trong phạm vi lãnh hải của nước này.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ nhưng vẫn dưới mốc 100 USD/thùng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Tuyến đường biển Hormuz kết nối nguồn cung dầu từ các nhà sản xuất ở vùng Vịnh như Iraq, Saudi Arabia, Kuwait và Qatar tới thị trường toàn cầu và thường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt trên thế giới.

Lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Saudi Arabia quay trở lại sau khi hãng thông tấn nhà nước SPA cho biết vào cuối ngày 9/4 rằng các cuộc tấn công đã làm giảm công suất sản xuất dầu của nước này khoảng 600.000 thùng/ngày và làm giảm lưu lượng qua đường ống dẫn dầu Đông-Tây khoảng 700.000 thùng/ngày.

“Hiện tại, khi cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia bị tấn công, thị trường nhận ra rằng ngay cả khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, khả năng linh hoạt xuất khẩu dầu của Saudi Arabia vẫn bị ảnh hưởng trong nhiều tuần”, chuyên gia Shohruh Zukhritdinov, nhà giao dịch dầu mỏ có trụ sở tại Dubai, cho biết.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định rằng giá dầu thô đang phục hồi lại một phần sau đợt giảm mạnh hôm thứ Tư, do lưu lượng tàu qua eo Hormuz vẫn ở mức rất thấp, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít

Đặc biệt, giá dầu diesel giảm mạnh 9.872 đồng/lít, không cao hơn 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng.