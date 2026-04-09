Giá xăng dầu tiếp tục giảm: RON95 hạ gần 3.000, diesel hạ gần 10.000 đồng/lít

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít

Đặc biệt, giá dầu diesel giảm mạnh 9.872 đồng/lít, không cao hơn 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay tiếp tục giảm mạnh. (Nguồn: Công an Nhân dân)

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran; lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 8/4/2026 giảm mạnh.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 9/4/2026 và kỳ điều hành ngày 8/4/2026 là: 119,460 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 20,58 USD/thùng); 125,8 USD/thùng xăng RON95 (giảm 23,230 USD/thùng); 183,29 USD/thùng dầu diesel (giảm 66,215 USD/thùng); 642,1 USD/tấn dầu mazut (giảm 88,53 USD/tấn).

Hiện giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 9/4 như sau:

Về giá xăng: Singapore: 70.328 đồng/lít; Thái Lan: 35.999 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.167 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 49.058 đồng/lít; Trung Quốc: 36.200 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.344 đồng/lít.

Về giá dầu: Singapore: 86.985 đồng/lít; Thái Lan: 39.635 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 53.922 đồng/lít; Lào: 61.488 đồng/lít; Trung Quốc: 33.070 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 32.969 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong 2 ngày giá xăng dầu trong nước giảm mạnh. Hôm qua (8/4), giá xăng RON95 đã giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 26.536 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 giảm 691 đồng/lít, không cao hơn 24.737 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít, không cao hơn 42.841 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg, không cao hơn 24.271 đồng/kg.