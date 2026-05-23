Xử phạt người cha đăng clip con trai 4 tuổi lái ca nô lên Facebook

Ngày 23/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, cơ quan này đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với T.H. T. (sinh năm 1989, ngụ phường Trung An, Đồng Tháp) liên quan việc người này đăng tải lên mạng xã hội clip bé trai khoảng 4 tuổi lái ca nô trên sông.

Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ngày 18/5, ghi cảnh một bé trai khoảng 4 - 5 tuổi đang lái ca nô trên sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an đã yêu cầu người cha gỡ clip bé trai lái ca nô đăng trên Facebook.

Theo xác minh của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, clip bé trai lái ca nô trên sông được tài khoản “Thắng Otô Cũ” đăng trên trang mạng xã hội Facebook trong Hội nhóm “Đam mê Jetski Cano Việt Nam”.

Người đăng bài viết là anh T.H.T. Người này cũng xác nhận giao ca nô mang số đăng ký BV-1038 cho con trai sinh năm 2022 cầm lái, và điều khiển trong khoảng 3 phút và quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện phương tiện sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực; người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hành chính với T.H.T với các hành vi sử dụng phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hết hiệu lực, không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy. Đặc biệt người này đã và giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu T.H.T. gỡ bỏ đoạn clip khỏi mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Tháp cho biết việc giao phương tiện cho trẻ em hoặc người không đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của bản thân và người xung quanh. Đây là vụ việc cần được cảnh báo mạnh mẽ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông đường thủy.

Người dân tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cơ quan công an yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm của phương tiện trước khi tham gia giao thông.