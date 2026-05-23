Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026

Chiều nay 23/5, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi môn tiếng Anh dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là một trong ba môn chung của kỳ thi bên cạnh Toán và Ngữ văn.

Theo cấu trúc được công bố, đề tiếng Anh tập trung vào các nội dung kiến thức thuộc chương trình THCS với các phần ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và viết.

Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 như sau:

Đề tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026. (Ảnh: Tin Giáo dục Hà Nội)

Năm nay, trường tuyển 150 chỉ tiêu cho 3 khối chuyên gồm Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý nhưng nhận hơn 2.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, lớp chuyên Lịch sử có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất.

Thí sinh tham gia kỳ thi phải hoàn thành bốn bài thi gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên tương ứng với lớp đăng ký. Môn chuyên được tính hệ số 3, các môn còn lại tính hệ số 1. Theo quy định của nhà trường, thí sinh chỉ được đưa vào diện xét tuyển khi bài thi môn chuyên đạt từ 6 điểm trở lên.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn diễn ra trong hai ngày 23-24/5. Kết quả dự kiến được công bố trước ngày 29/6.