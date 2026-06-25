Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng sinh học về dưới 20.000 đồng/lít

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 19.359 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 837, không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.650 đồng/kg, không cao hơn 15.030 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay 25/6 đồng loạt giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Cơ quan điều hành hôm nay quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 300 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin tích cực của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran; nhiều tàu chở dầu đã rời đi qua eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, nhằm vào cơ sở dầu khí của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 18/6 và kỳ điều hành ngày 25/6 là: 102,266 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 5,660 USD/thùng, tương đương giảm 5,24%); 104,458 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (giảm 6,454 USD/thùng); 111,386 USD/thùng dầu diesel (giảm 10,234 USD/thùng); 455,730 USD/tấn dầu mazut (giảm 68,476 USD/tấn).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 25/6/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 31.416 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.445 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 36.228 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.268 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 19.916 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.324 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.791 VNĐ/lít; Lào: 30.048 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.251 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.866 VNĐ/lít.

Như vậy giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.