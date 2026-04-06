Giá vàng hôm nay 6/4: Quay đầu đi xuống

Giá vàng đi xuống trong bối cảnh thị trường chịu tác động mạnh từ chính sách tiền tệ và địa chính trị.

Thị trường đang đặc biệt chú ý đến các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều tín hiệu cho thấy tình hình năng lượng sẽ sớm được giải quyết. Điều này gây áp lực lên giá vàng và bạc, do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ngày càng trở nên kém rõ ràng hơn.

Dù thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát nhưng vàng lại gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao, vì đây là tài sản không sinh lãi. Tính từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào ngày 28/2, giá vàng giao ngay đã giảm đến 13%.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm thị trường lao động, lạm phát, tăng trưởng và biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất, qua đó tác động đến diễn biến của giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng quay đầu đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 6/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 171 triệu đồng/lượng (mua) - 174,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 171 triệu đồng/lượng (mua) - 174,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.635 USD/ounce, giảm 41 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco với 16 chuyên gia cho thấy một nửa dự đoán giá vàng tăng trong tuần tới, 19% cho rằng kim loại quý giảm giá và 31% nhận định đi ngang. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 263 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 53% người tham gia kỳ vọng giá tăng, 23% dự báo giảm và 24% cho rằng kim loại quý giữ nguyên giá.

Một số chuyên gia nhận định nhịp giảm vừa qua là phản ứng quá mức trước căng thẳng địa chính trị, trong khi xu hướng tăng về dài hạn của vàng vẫn được duy trì. Giá kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố kỹ thuật, như việc giữ vững vùng hỗ trợ và xu hướng tăng theo đường trung bình 200 ngày.

Bất ổn từ căng thẳng Iran khiến thị trường kim loại rất khó dự báo. Yếu tố kỹ thuật vẫn quan trọng, nhưng rủi ro địa chính trị có thể bất ngờ đẩy giá vàng vượt xa mốc 5.000 USD.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho rằng xu hướng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ. Dù thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn đóng vai trò là lực đỡ quan trọng.

Theo đó, các đợt giảm sâu nhiều khả năng sẽ thu hút dòng tiền quay trở lại, thay vì kích hoạt một xu hướng giảm kéo dài.