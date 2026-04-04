Giá vàng hôm nay 4/4: Ngừng lao dốc

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng thế giới không biến động vì hầu hết các thị trường sẽ đóng cửa nhân dịp ngày lễ thứ Sáu tuần Thánh. Thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm. Giá kim loại quý không thể vượt qua vùng kháng cự quan trọng 4.800 USD/ounce. Áp lực bán kỹ thuật gia tăng trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng cao.

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 202.000 đơn, thấp hơn dự báo của thị trường và là mức thấp nhất kể từ đầu năm. Trung bình 4 tuần cũng giảm xuống 207.750 đơn, phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ.

Số đơn trợ cấp thất nghiệp tiếp tục lại tăng lên 1,841 triệu, cho thấy một bộ phận lao động vẫn gặp khó khăn trong việc quay trở lại thị trường việc làm. Các chuyên gia nhận định dữ liệu lao động tích cực tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian tới.

Vàng thế giới duy trì sự ổn định, vàng trong nước tăng 1 triệu đồng mỗi lượng.

Việc Fed chưa vội cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn cao đã khiến vàng mất đi động lực tăng giá trong ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể “tấn công Iran rất mạnh” trong vòng hai đến ba tuần tới nếu không đạt được thỏa thuận. Xung đột giữa Iran và Israel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng rủi ro đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.676 USD/ounce, không thay đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Sau một tuần biến động quanh mốc 4.500 USD, hơn một nửa chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân tin rằng giá vàng tiếp tục phục hồi tuần tới.

Tuần qua, giá vàng thế giới có lúc vượt 4.600 USD trước khi điều chỉnh về khoảng 4.360 USD, rồi tăng trở lại và kết tuần sát 4.500 USD một ounce.

Diễn biến này củng cố kỳ vọng vàng đã tạo đáy ngắn hạn khi giữ vững vùng hỗ trợ 4.300 -4.600 USD.

Khảo sát của Kitco với 16 chuyên gia cho thấy một nửa dự đoán giá vàng tăng trong tuần tới, 19% cho rằng kim loại quý giảm giá và 31% nhận định đi ngang. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 263 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 53% người tham gia kỳ vọng giá tăng, 23% dự báo giảm và 24% cho rằng kim loại quý giữ nguyên giá.

Một số chuyên gia nhận định nhịp giảm vừa qua là phản ứng quá mức trước căng thẳng địa chính trị, trong khi xu hướng tăng về dài hạn của vàng vẫn được duy trì. Giá kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố kỹ thuật, như việc giữ vững vùng hỗ trợ và xu hướng tăng theo đường trung bình 200 ngày.

John Weyer, Giám đốc phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng bất ổn từ căng thẳng Iran khiến thị trường kim loại rất khó dự báo. Theo ông, yếu tố kỹ thuật vẫn quan trọng, nhưng rủi ro địa chính trị có thể bất ngờ đẩy giá vàng vượt xa mốc 5.000 USD.