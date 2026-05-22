(VTC News) -

Vàng 610 là vàng gì?

Vàng 610 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 61%, 39% còn lại là các kim loại khác như bạc, đồng hoặc niken nhằm tăng độ cứng cho sản phẩm.

Tên gọi “610” xuất phát từ tỷ lệ vàng nguyên chất được tính theo phần nghìn, tức cứ 1.000 phần hợp kim sẽ có 610 phần là vàng tinh khiết. Theo quy đổi tuổi vàng, vàng 610 tương đương khoảng 14,6K và thường được xếp vào nhóm vàng 14K trên thị trường.

Nhờ tỷ lệ hợp kim tương đối cao, vàng 610 có độ cứng tốt, ít bị biến dạng khi sử dụng, phù hợp để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế tinh xảo như nhẫn, dây chuyền, bông tai hay lắc tay. Tuy nhiên, bề mặt vàng 610 không mịn và đẹp bằng vàng nguyên chất.

Giá vàng 610 bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng 610 bao nhiêu 1 chỉ phụ thuộc trực tiếp vào giá vàng nguyên liệu trên thị trường cũng như chính sách thu mua của từng doanh nghiệp vàng bạc đá quý.

Tính đến trưa 22/5/2026, giá vàng 610 tại một số đơn vị như sau:

Đơn vị niêm yết Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng 610 (14,6K) 8.888.000 9.778.000 đồng/chỉ Công ty TNHH Mi Hồng Vàng 610 8.850.000 9.200.000 đồng/chỉ Công ty TNHH Kim Khánh Việt Hùng Vàng 610 8.880.000 9.370.000 đồng/chỉ DNTN Kinh doanh vàng Kim Thành.H Vàng nữ trang 610 8.750.000 9.250.000 đồng/chỉ

Có nên mua vàng 610?

Theo các chuyên gia trong ngành, việc có nên mua vàng 610 hay không phụ thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người. Nếu đang tìm kiếm một loại trang sức có giá thành hợp lý, độ bền cao và mẫu mã đa dạng, vàng 610 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tích trữ tài sản hoặc đầu tư lâu dài, vàng 610 không phải lựa chọn tối ưu vì giá trị thu mua lại thường thấp hơn đáng kể so với vàng 9999 hoặc vàng 24K.

Do đó, vàng 610 phù hợp với những người ưu tiên tính thẩm mỹ và công năng sử dụng hơn là mục đích đầu tư sinh lời.

Lưu ý: Giá vàng 610 (vàng 14,6K) có sự chênh lệch giữa các cửa hàng và liên tục thay đổi. Người mua nên kiểm tra giá trực tiếp tại các cửa hàng vàng bạc uy tín để có giá chính xác nhất.