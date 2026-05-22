Trọng tài thổi phạt đền tranh cãi, PVF CAND cầm hòa Thể Công Viettel 1-1

Video: Thể Công Viettel 1-1 PVF CAND

Tối 22/5 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Thể Công Viettel tiếp đón PVF CAND trong trận đấu mà họ rất cần chiến thắng để đảm bảo vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League cùng suất dự AFC Champions League Two. Trong khi đó, PVF CAND cần điểm để nuôi hy vọng trụ hạng.

Sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel nhanh chóng kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Tuy nhiên, việc không có tiền đạo Lucao khiến cho hàng công của Thể Công Viettel chơi chưa hiệu quả. Họ không có một điểm đến cụ thể cho các tình huống tổ chức tấn công của mình.

PVF CAND cầm hòa Thể Công Viettel.

PVF CAND chủ yếu lùi sâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công. Phút 23, Hà Văn Việt nhận bóng trong vòng cấm. Đào Văn Nam bên phía Thể Công Viettel lao vào tranh chấp và trọng tài Trần Ngọc Nhớ lập tức thổi phạt đền cho PVF CAND.

Sau đó, trọng tài chính tham khảo VAR, xem lại băng hình và đưa ra quyết định đầy tranh cãi. Ông xác định cầu thủ Thể Công Viettel phạm lỗi dù hình ảnh quay chậm trên truyền hình cho thấy Hà Văn Việt không nhận phải tác động rõ ràng từ Đào Văn Nam. Cầu thủ PVF CAND dường như bị ngã do vấp xuống sân.

Trên chấm đá phạt 11 mét, Reynolds tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho PVF CAND. Bàn thắng này giúp đội bóng ngành công an chơi tự tin hơn. Họ tiếp tục lùi sâu phòng ngự và bảo toàn thành quả của mình sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Áp lực mà thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov ngày càng tăng cao trong những phút cuối trận. Rất nhiều cơ hội đến với đội chủ sân Hàng Đẫy nhưng Xuân Tiến, Mạnh Dũng và Pedro liên tiếp bỏ lỡ.

Phút 76, từ pha tạt bóng rất chuẩn xác của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến khéo léo tung cú dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel. Thời gian còn lại của trận đấu, Thể Công Viettel tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Chung cuộc, PVF CAND giành 1 điểm quý giá và tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng V.League.

Thể Công Viettel 1 1 PVF CAND Xuân Tiến 77' 24' Reynolds

Đội hình Thể Công Viettel vs PVF CAND

Thể Công - Viettel: Nguyễn Văn Việt (28), Colonna Kyle Nino (2), Bùi Tiến Dũng (4), Pedro Henrique Oliveira Silva (10), Phan Tuấn Tài (12), Nguyễn Đức Hoàng Minh (17), Đinh Xuân Tiến (19), Đào Văn Nam (20), Nhâm Mạnh Dũng (23), Wesley Nata Wachholz (25), Nguyễn Văn Tú (88).

PVF-CAND: Đỗ Sỹ Huy (1), Đoàn Anh Việt (5), Reynolds Alastair David (6), Huỳnh Công Đến (8), Mpande Joseph Mbolimbo (10), Nguyễn Thanh Nhàn (11), Phạm Lý Đức (16), Nguyễn Huy Hùng (29), Hà Văn Việt (79), Nguyễn Văn Dũng (94), Lucas Henrique Turci (96).