(VTC News) -

Vàng 10k là gì?

Vàng 10k là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất chiếm 1,7% tổng khối lượng, tương đương 10/24 karat. Phần còn lại, 58,3%, là các hợp kim như bạc, đồng, kẽm hoặc niken, giúp tăng độ cứng và khả năng chế tác

Vàng 10K hôm nay duy trì mức giá ổn định

Vàng 10K có màu vàng đậm hơn vàng 24K và vàng 18K nhưng sáng hơn vàng 14K. Đồng thời, loại vàng này có độ cứng cao hơn vàng 24K và vàng 18K, dễ dàng gia công và chế tác thành những món trang sức tinh xảo, có độ bền cao. Nhờ đặc tính này, vàng 10K trở thành lựa chọn lý tưởng cho trang sức bền đẹp, giá cả hợp lý

Màu sắc của vàng 10K có thể biến đổi tùy thuộc vào tỷ lệ các kim loại pha trộn. Nó thường có màu nhạt hơn so với vàng cao cấp hơn và có thể xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau từ vàng hồng đến vàng trắng.

Để duy trì vẻ đẹp vàng 10K cần được bảo quản cẩn thận, tránh tiếp xúc với hóa chất mạnh và cần được làm sạch định kỳ.

Nếu có nhu cầu sở hữu một loại vàng rẻ hơn vàng 24K, 18K và 14K nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp và độ bền cao, đồng thời có giá cả hợp lý thì vàng 10k là lựa chọn tốt nhất.

Vàng 10k bao nhiêu 1 chỉ hôm nay?

Để cập nhật được giá vàng 10k bao nhiêu 1 chỉ hôm nay còn phụ thuộc vào giá vàng nguyên liệu và chính sách mua/bán khác nhau của các công ty vàng bạc đá quý.

Dưới đây là bảng giá vàng 10k hôm nay cập nhập mới nhất tại một số doanh nghiệp vàng bạc uy tín tính đến đầu giờ chiều ngày 22/6/2026.

Đơn vị niêm yết Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC 5.814.000 6.704.000 (đồng/chỉ) PNJ 5.808.000 6.698.000 (đồng/chỉ) Mi Hồng 5.550.000 5.900.000 (đồng/chỉ) Huy Thanh Jewelry 6.476.000 6.739.000 (đồng/chỉ)

Cách bảo quản vàng 10K

Để bảo quản vàng 10K, cần tránh tiếp xúc với hóa chất mạnh như chất tẩy rửa và nước hoa. Nên sử dụng hộp đựng riêng biệt bảo quản vàng 10K để tránh xước.

Khi muốn làm sạch vàng 10K nên sử dụng dung dịch nhẹ và bàn chải mềm để không làm hỏng bề mặt. Quan trọng nhất là không để vàng 10K trong môi trường ẩm ướt quá lâu, vì điều này có thể gây ra tình trạng oxi hóa.

Lưu ý: Giá vàng trong bài là giá mới nhất tại website của các thương hiệu, tuy nhiên giá vàng có thể biến động theo giờ và theo từng thương hiệu khác nhau. Người mua nên liên hệ trực tiếp các cửa hàng vàng để cập nhật được giá chính xác nhất.