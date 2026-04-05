Giá vàng hôm nay 5/4: Đi ngang dưới ngưỡng 4.700 USD/ounce

Giá vàng kết thúc tuần với mức tăng 3%, vượt qua mốc 4.600 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý này gặp trở ngại vào thứ Tư và thứ Năm, khi giá không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 4.800 USD/ounce.

Theo một số nhà phân tích thị trường, tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng trước dự kiến sẽ gây áp lực lên giá vàng khi thị trường châu Á mở cửa vào đầu tuần tới.

Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày 3/4 công bố báo cáo cho thấy, số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ tăng 178.000 trong tháng 3. Con số này vượt xa dự báo của giới chuyên gia, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng việc làm chỉ khoảng 65.000.

"Số lượng việc làm tăng lên trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, xây dựng, vận tải và kho bãi. Trong khi đó, số lượng việc làm trong khu vực chính phủ liên bang tiếp tục giảm", báo cáo cho biết.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, thấp hơn so với mức 4,4% của tháng Hai. Các nhà kinh tế trước đó dự báo tỷ lệ này sẽ không thay đổi.

Theo các nhà phân tích, để vàng lấy lại vị thế là tài sản trú ẩn an toàn, các nhà đầu tư cần thấy dữ liệu kinh tế yếu kém, vì điều đó sẽ làm dấy lên lo ngại về tình trạng đình trệ kinh tế kèm lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trong nước, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 171 triệu đồng/lượng (mua) - 174,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 171 triệu đồng/lượng (mua) - 174,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.676 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco với 16 chuyên gia cho thấy một nửa dự đoán giá vàng tăng trong tuần tới, 19% cho rằng kim loại quý giảm giá và 31% nhận định đi ngang. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 263 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 53% người tham gia kỳ vọng giá tăng, 23% dự báo giảm và 24% cho rằng kim loại quý giữ nguyên giá.

Một số chuyên gia nhận định nhịp giảm vừa qua là phản ứng quá mức trước căng thẳng địa chính trị, trong khi xu hướng tăng về dài hạn của vàng vẫn được duy trì. Giá kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố kỹ thuật, như việc giữ vững vùng hỗ trợ và xu hướng tăng theo đường trung bình 200 ngày.

John Weyer, Giám đốc phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng bất ổn từ căng thẳng Iran khiến thị trường kim loại rất khó dự báo. Theo ông, yếu tố kỹ thuật vẫn quan trọng, nhưng rủi ro địa chính trị có thể bất ngờ đẩy giá vàng vượt xa mốc 5.000 USD.