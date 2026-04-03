Giá vàng hôm nay 3/4: Quay đầu lao dốc

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh khi đồng USD và giá dầu tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về lãi suất cao hơn.

USD tăng mạnh khiến vàng thỏi định giá bằng USD trở nên khó mua hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

"Thị trường đang rất tập trung vào những bình luận của ông Trump, vốn cho đến nay vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào về việc giải quyết nhanh chóng tình hình năng lượng", David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết. Điều này đang gây áp lực lên giá vàng và bạc, vì khả năng cắt giảm lãi suất ngày càng thấp.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng quay đầu giảm. (Ảnh: Kitco).

Lúc 6h ngày 3/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng (mua) - 173,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,7 - 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng (mua) - 173,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,7 - 3,2 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.676 USD/ounce, giảm 87 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích cho biết, họ vẫn kỳ vọng những khó khăn gần đây của vàng sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, vì các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ giá vàng. Với bối cảnh vĩ mô hiện tại, vàng vẫn có xu hướng tăng dài hạn.

Các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng Commerzbank dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm nay ở mức khoảng 5.000 USD/ounce, tăng so với mức ước tính 4.900 USD/ounce hồi tháng 12-2025. Commerzbank kỳ vọng đà tăng giá sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2027, với giá vàng kết thúc năm sau ở mức 5.200 USD/ounce.

Giá vàng gặp khó khăn một phần do cuộc chiến ở Iran đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng trên thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng cao. Giá năng lượng tăng cao đang làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, điều mà thị trường tin rằng sẽ buộc Fed phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập.