Giá vàng hôm nay 15/5: Tiếp đà giảm mạnh

Giá vàng giảm trong bối cảnh giới đầu tư cân nhắc giữa các tín hiệu lạm phát còn dai dẳng, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì quanh vùng 4,4% và tình hình mong manh liên quan đến Iran, eo biển Hormuz.

Cảnh báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng, việc thiếu hụt nguồn cung đang “làm cạn kiệt tồn kho dầu toàn cầu với tốc độ kỷ lục”, đã giúp giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, chính cú sốc giá dầu này cũng giới hạn đà tăng của vàng, do kéo lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lạm phát đi lên.

Giới giao dịch hiện đang theo dõi phản ứng của thị trường sau khi dữ liệu về doanh số bán lẻ và trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ được công bố vào sáng nay, đồng thời chú ý tới các phát biểu liên quan đến đàm phán Mỹ - Trung và điều kiện vận tải qua eo biển Hormuz.

Giá vàng hôm nay 15/5 tiếp tục giảm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 15/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (mua) - 165 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (mua) - 165 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.661 USD/ounce, giảm 39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank - nhận định, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cùng đồng USD mạnh lên đang hạn chế đà đi lên của giá vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát dai dẳng sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý ở vùng giá cao.

Về kỹ thuật, giới phân tích đánh giá vùng 4.660 - 4.680 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng. Nếu giữ được mốc này, giá vàng có thể quay lại thử thách vùng 4.757 USD/ounce và xa hơn là khu vực 4.860 - 4.880 USD/ounce trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới giảm giá khi dữ liệu lạm phát Mỹ nóng hơn dự kiến khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng trở lại. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro nguồn cung năng lượng vẫn giúp kim loại quý duy trì vùng giá cao.