Giá vàng hôm nay 12/5: Đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng quay đầu đi lên khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại đã đẩy giá dầu tăng và khiến rủi ro lạm phát tiếp tục trở thành tâm điểm trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này.

Lạm phát tại Mỹ cùng kỳ vọng lãi suất gia tăng đã gây áp lực lên giá vàng, trong khi chi phí đầu vào leo thang - không chỉ riêng nhiên liệu diesel - tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận và kỳ vọng dòng tiền của các doanh nghiệp khai thác vàng.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ đã bị bán mạnh vào đầu tuần, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 7, trong bối cảnh giới giao dịch gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải đảo chiều chính sách và nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát sau đợt tăng mạnh của giá dầu. Thị trường cũng đang theo dõi chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc trong tuần này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 162,2 triệu đồng/lượng (mua) - 165,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162,2 triệu đồng/lượng (mua) - 165,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2,3 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.753 USD/ounce, tăng 61 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích tại công ty dịch vụ tài chính KCM Trade, nhận định những hy vọng về một thỏa thuận hòa bình sớm đang tan biến. Theo ông Waterer, giá vàng đang chịu sức ép từ đà tăng giá trở lại của dầu thô. Thực tế, giá dầu Brent đã tăng 4%, chạm ngưỡng 105 USD/thùng, trong khi sự mạnh lên của đồng USD cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Waterer dự báo trong ngắn hạn và trung hạn, giá vàng có thể duy trì trong phạm vi từ 4.400 USD đến 4.800 USD/ounce khi tình trạng bế tắc trong đàm phán hòa bình vẫn tiếp diễn.

CEO Marc Chandler của Bannockburn Global Forex cho rằng, vàng đã giữ vững vùng hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce trong đầu tuần và thu hút lực mua tốt vào giữa tuần khi giá dầu giảm, lợi suất hạ nhiệt và đồng USD suy yếu.

Ông lưu ý rằng giá vàng đã phục hồi khoảng 61,8% mức giảm kể từ đỉnh gần 4.890 USD/ounce thiết lập ngày 17/4. Bên cạnh đó, dữ liệu dự trữ cho thấy People’s Bank of China đã mua vào đáng kể trong nhịp điều chỉnh tháng trước và mục tiêu gần nhất của giá vàng có thể là 4.850 USD/ounce.