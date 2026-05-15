2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại

(VTC News) -

Tổ chức nghiên cứu khí hậu World Weather Attribution (WWA) cho biết sự trở lại của hiện tượng El Niño trong những tháng tới có thể khiến năm 2026 trở thành một trong những năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại, với nguy cơ gia tăng nắng nóng, hạn hán và cháy rừng trên phạm vi toàn cầu.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chỉ mới 5 tháng đầu năm nhưng thế giới đã chứng kiến hàng loạt hiện tượng thời tiết bất thường.

Nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu đang tiến sát mức cao kỷ lục, thậm chí có ngày vượt cả mức đỉnh được thiết lập năm 2024.

Tại Bắc bán cầu, diện tích băng biển giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận trong thời điểm này của năm, trong đó băng biển Bắc Cực chạm đáy năm thứ hai liên tiếp.

Nhiều bang tại Mỹ trải qua mùa đông ấm nhất lịch sử, trong khi Greenland ghi nhận tháng 1 nóng nhất từng được thống kê. Tây Ban Nha bước vào năm 2026 với lượng mưa cao nhất gần 50 năm, chỉ vài năm sau đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong hơn 1.200 năm.

Australia cũng trải qua các đợt nắng nóng trên 40°C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng nhất kể từ thảm họa “mùa hè đen tối” giai đoạn 2019 - 2020.

Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt lên tới 46°C. Trong khi đó, Pháp phá kỷ lục nhiệt độ tháng 2, còn nhiều bang của Brazil trải qua tháng mưa lớn nhất lịch sử, gây ra lũ lụt và sạt lở đất chết người.

Các vụ cháy rừng diện rộng cũng bùng phát tại nhiều khu vực ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ.

Năm 2026 đã chứng kiến ​​những vụ cháy rừng quy mô lớn tàn phá nhiều khu vực ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)

Theo WWA, phần lớn hiện tượng này liên quan đến nhiệt độ toàn cầu gia tăng và sự xáo trộn của các hệ thống thời tiết do biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn khi El Niño được dự báo quay trở lại trong năm nay, thậm chí có khả năng phát triển thành đợt mạnh.

El Niño là hiện tượng nhiệt độ đại dương và áp suất khí quyển tăng bất thường tại khu vực phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới. Hiện tượng này có thể gây ra chuỗi tác động toàn cầu, ảnh hưởng đến lượng mưa, hạn hán, bão nhiệt đới và sóng nhiệt ở nhiều khu vực.

Một trong những tác động rõ rệt nhất của El Niño là làm tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, qua đó nâng cao khả năng xuất hiện các năm nóng kỷ lục.

Một số nhà khoa học nhận định năm 2026 có thể nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng được ghi nhận, thậm chí trở thành năm nóng nhất lịch sử.

WWA đặc biệt lo ngại về nguy cơ cháy rừng khi nhiệt độ cao, hạn hán kéo dài và điều kiện khô hạn đang xuất hiện đồng thời tại nhiều nơi trên thế giới.

"Dù mùa cháy rừng tại nhiều nơi trên thế giới chưa bước vào giai đoạn cao điểm, diễn biến bất thường từ đầu năm kết hợp với dự báo El Niño quay trở lại cho thấy 2026 có thể là một năm đặc biệt nghiêm trọng", Theodore Keeping, chuyên gia cháy rừng tại Đại học Imperial College London và thành viên WWA, nói với Reuters.

"Nếu một đợt El Niño mạnh thực sự xuất hiện, nguy cơ các vụ cháy rừng cực đoan có thể gây thiệt hại ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại", ông cho biết.