Miu Lê không bị khởi tố vụ ma túy, công ty quản lý cúi đầu xin lỗi

Tối 14/5, KIM Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng xin lỗi công chúng sau ồn ào liên quan đến việc nữ ca sĩ sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng - được VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng phê chuẩn - Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) được xác định là đối tượng thụ hưởng trong vụ án. Do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, Miu Lê không bị khởi tố.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1991 vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thực hiện biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm. KIM Entertainment cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ và Miu Lê cam kết phối hợp tuyệt đối với các cơ quan chức năng trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong thông cáo, công ty quản lý của Miu Lê thừa nhận đây là sai lầm nghiêm trọng dù kết quả pháp lý không đến mức truy tố hình sự. Công ty nhấn mạnh việc liên quan đến chất cấm đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của người nghệ sĩ và gây tác động tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

"Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó", thông cáo viết. Công ty cũng thay mặt nữ ca sĩ cúi đầu gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ, các đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố này.

Công ty cho biết sẽ thay mặt Miu Lê trực tiếp xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng, dự án và công việc còn tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

“Đây là bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cá nhân Miu Lê cũng như công tác quản lý nghệ sĩ của công ty”, đại diện đơn vị quản lý chia sẻ thêm.

Tại họp báo định kỳ chiều 14/5, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng có phản hồi liên quan đến vụ việc. Theo đại diện sở, những người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong xã hội, không chỉ thực hiện hoạt động nghề nghiệp mà còn cần giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

"Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội", phía sở nêu.

Chiều 11/5, thông tin Miu Lê phải làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy khiến dân mạng dậy sóng. Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine và Ketamine, MDMA.