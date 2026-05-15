Tổng thống Trump: Trung Quốc cam kết không gửi thiết bị quân sự cho Iran

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cam kết mạnh mẽ liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho Iran.

“Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự. Đó là một tuyên bố lớn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)

Cùng với đó, ông Trump khẳng định Trung Quốc muốn eo biển Hormuz vẫn mở vì Bắc Kinh nhập khẩu dầu từ khu vực này. "Ông ấy bảo họ mua rất nhiều dầu ở đó và họ muốn tiếp tục làm như vậy", ông Trump cho hay.

Các quan chức Mỹ cũng tìm cách thuyết phục Trung Quốc giúp gây áp lực buộc Iran đồng ý với những điều khoản hòa bình của Mỹ và mở lại eo biển Hormuz, vốn bị Tehran đóng cửa đối với "tàu địch" để đáp trả cuộc không kích từ Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông tin thêm “phía Trung Quốc cho biết họ không ủng hộ quân sự hóa eo biển Hormuz” và việc Iran áp đặt phí cầu đường đối với tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này. Tương tự, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNBC rằng Trung Quốc “sẽ làm việc thầm lặng” để giúp khôi phục quyền tiếp cận eo biển.

Hôm 14/5, truyền thông Iran đưa tin một số tàu Trung Quốc được phép đi qua eo biển Hormuz, trong khi các quan chức khẳng định tàu thương mại từ quốc gia thân thiện đều có thể đi qua với điều kiện tuân theo chỉ thị của quân đội Iran, không riêng Trung Quốc.

Trong bài phát biểu khai mạc trước cuộc gặp với ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác giữa hai siêu cường trong các lĩnh vực cùng quan tâm, mà không trực tiếp đề cập đến cuộc khủng hoảng Trung Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên án lệnh trừng phạt “bất hợp pháp” của Mỹ đối với doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ Iran.

Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã chuyển hướng 72 tàu cũng như vô hiệu hóa 4 tàu khác kể từ ngày 13/4.