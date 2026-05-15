Hà Nội định hình 9 trung tâm đô thị, 9 cực tăng trưởng đến năm 2085

Theo Quyết định số 2512 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành, Quy hoạch tổng thể Thủ đô bao phủ toàn bộ địa giới hành chính thành phố với diện tích khoảng 3.359,84 km².

Đây được xem là bản quy hoạch dài hạn nhất của Hà Nội từ trước tới nay, định hướng phát triển đến năm 2085 và các giai đoạn tiếp theo. Trong đó, không gian đô thị được tổ chức theo các vành đai, trục hướng tâm và hệ thống đô thị liên kết vùng, nhằm tái phân bổ dân cư, hạ tầng và các hoạt động kinh tế.

Hình thành 9 trung tâm đô thị lớn

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển 9 trung tâm đô thị lớn dựa trên quy mô, vai trò và lợi thế riêng của từng khu vực.

Trong đó, trung tâm đô thị Nam sông Hồng giữ vai trò đầu não chính trị, hành chính, văn hóa, di sản, tài chính và thương mại dịch vụ của Thủ đô. Khu vực này đồng thời phát triển các chức năng hội nhập quốc tế, y tế, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và logistics.

Ở phía Bắc, trung tâm đô thị Bắc sông Hồng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ và hội nhập quốc tế.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trung tâm đô thị phía Đông phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, logistics, y tế, giáo dục đào tạo và du lịch, đóng vai trò kết nối với tam giác kinh tế phía Đông Bắc.

Một trung tâm đô thị thể thao cũng được quy hoạch để phục vụ các hoạt động thể thao quốc gia và quốc tế trong tương lai.

Đáng chú ý, khu vực Phú Xuyên được xác định là đầu mối logistics, công nghiệp công nghệ cao và y tế ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Trong khi đó, đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái và làng nghề.

Đô thị Xuân Mai được định hướng trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, sinh thái cảnh quan và du lịch dịch vụ.

Tại phía Tây, đô thị Hòa Lạc tiếp tục là hạt nhân khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và y tế với trọng tâm là Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đô thị Sơn Tây được định hướng phát triển theo mô hình đô thị văn hóa, di sản, đào tạo, y tế và sinh thái cảnh quan.

9 cực tăng trưởng mới của Thủ đô

Song song với hệ thống trung tâm đô thị, quy hoạch mới cũng xác lập 9 cực tăng trưởng nhằm tạo động lực phát triển cho Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Cực trung tâm gồm khu nội đô lịch sử và khu mở rộng phía hữu ngạn sông Hồng, tiếp tục giữ vai trò trung tâm hành chính, tài chính và văn hóa cốt lõi của Thủ đô.

Ở phía Bắc, khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn được định hướng trở thành cực tăng trưởng hội nhập quốc tế, phát triển thương mại, tài chính, logistics và công nghiệp công nghệ cao gắn với sân bay Nội Bài cùng khu thương mại tự do trong tương lai.

Khu vực Gia Lâm - Long Biên ở phía Đông sẽ phát triển các tổ hợp thương mại quy mô vùng, cảng cạn ICD và trung tâm logistics hiện đại kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tam giác kinh tế Hải Phòng - Quảng Ninh.

Ở phía Nam, khu vực Phú Xuyên - Ứng Hòa được định hướng thành cực phát triển công nghiệp và logistics gắn với sân bay thứ hai phía Nam Hà Nội, đường sắt tốc độ cao và cảng sông.

Khu vực Xuân Mai - Chương Mỹ sẽ trở thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế gắn với nghỉ dưỡng sinh thái.

Trong khi đó, Hòa Lạc tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, đồng thời kết nối với các tỉnh phía Tây như Phú Thọ, Sơn La.

Tại phía Tây Bắc, đô thị Sơn Tây - Ba Vì được định hướng là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng gắn với rừng quốc gia, núi Tản - sông Đà và nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Đặc biệt, cực sông Hồng được xác định là không gian cảnh quan đa chức năng, phát triển các hoạt động văn hóa, tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch, trở thành động lực phát triển mới của Thủ đô trong tương lai.

Theo định hướng của Hà Nội, việc hình thành đồng thời các trung tâm đô thị và cực tăng trưởng sẽ giúp mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử, đồng thời tạo ra các hành lang kinh tế và chuỗi đô thị liên kết vùng trong giai đoạn phát triển mới.