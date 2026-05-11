Giá vàng trong nước giảm gần 2 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 10h30 sáng nay, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 162,9 triệu đồng/lượng (mua) - 165,9 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng được Doji niêm yết ở mức 162,9 triệu đồng/lượng (mua) - 165,9 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.863 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay giảm nhưng vẫn đứng trên ngưỡng cao khi thị trường phản ánh sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran, giúp xoa dịu những lo ngại rằng lạm phát cao sẽ dẫn đến lãi suất cao kéo dài.

Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh. (Ảnh: Công Hiếu).

Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết điều này có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý xung quanh cuộc chiến với Iran đang bắt đầu thay đổi.

“Điều đáng chú ý là những xung đột gần đây ở Trung Đông hầu như không ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, cho thấy các nhà đầu tư đang xem những sự kiện này là những vấn đề được kiểm soát chứ không phải là vấn đề mang tính hệ thống.

Sự thay đổi trong hành vi này đang giúp giá vàng ổn định ngay cả khi giá dầu và thị trường chứng khoán biến động độc lập với các mô hình khủng hoảng truyền thống”, ông nói.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định, trong ngắn hạn rất khó dự báo chính xác diễn biến giá vàng vì kim loại quý thường xuyên biến động mạnh. Giá vàng có thể tăng nhanh nhưng cũng có thể quay đầu giảm sâu chỉ trong 1 hay 2 tuần.

Đặc biệt chiến sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao và nguy cơ lạm phát nhảy vọt tại nhiều nước. Trong bối cảnh bất ổn cao và khó dự đoán như vậy thì nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn sẽ còn duy trì.

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản ngắn hạn thì rủi ro sẽ rất cao.

Khi nhà đầu tư hiểu sai điều này, họ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, nâng kỳ vọng lợi nhuận quá mức và bỏ qua các rủi ro điều chỉnh lớn. Đầu tư vàng thực tế yêu cầu kỷ luật, kiến thức và khả năng quản trị rủi ro rất cao.

"Nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro", ông Hiếu nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM cũng cho rằng, chiến lược hợp lý cho các nhà đầu tư là cần phân định rất rõ ràng giữa việc đầu cơ và nắm giữ.

Ở thời điểm này, việc "lướt sóng" ngắn hạn là vô cùng rủi ro và hoàn toàn không được khuyến khích. Giá vàng đang tiềm ẩn nguy cơ biến động và rung lắc rất lớn, chỉ cần một nhịp sụt giảm mạnh cũng đủ để gây ra tâm lý hoảng loạn, dẫn đến tình trạng bán tháo và cắt lỗ nặng nề đối với những người thiếu kiến thức, phương pháp và tính kỷ luật.