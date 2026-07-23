Điều dưỡng bị hành hung trong bệnh viện, Bộ Y tế vào cuộc

(VTC News) -

Nội dung được nhấn mạnh trong công văn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng sau vụ điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung ngay trong bệnh viện rồi tiếp tục bị tấn công tại nhà riêng.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự trong bệnh viện, ảnh hưởng trực tiếp đến đội ngũ nhân viên y tế, người bệnh và hoạt động khám chữa bệnh.

Bộ Y tế đề nghị ngành y tế địa phương này tập trung điều trị, chăm sóc kịp thời cho điều dưỡng bị thương để sớm ổn định sức khỏe.

Đồng thời, Sở Y tế cần chủ động phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự nhằm ngăn chặn những vụ hành hung nhân viên y tế tái diễn.

Trong đó, các bệnh viện cần thiết lập và duy trì hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh, triển khai đầy đủ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 cũng như các chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng khẩn trương triển khai các nội dung trên và báo cáo kết quả về Bộ Y tế cùng các cơ quan có thẩm quyền.

Vụ việc điều dưỡng trưởng bị hành hung liên tiếp tại nơi làm việc và nhà riêng đang gây bức xúc trong dư luận, đồng thời một lần nữa gióng lên hồi chuông về tình trạng bạo hành nhân viên y tế - vấn đề nhiều năm qua vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Nữ điều dưỡng đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Mạng xã hội)

Tại Nghị định 90/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/5, người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế hoặc phá hoại tài sản cơ sở khám chữa bệnh có thể bị phạt 30-40 triệu đồng.

Những năm gần đây, áp lực tại bệnh viện ngày càng lớn khi nhân viên y tế đối mặt quá tải công việc, thường xuyên chịu bạo lực tinh thần và thể chất từ người nhà bệnh nhân. Nhiều vụ bác sĩ bị đe dọa, tấn công ngay tại khoa cấp cứu gây lo ngại về an toàn nghề nghiệp và nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp chất lượng điều trị.

Bộ Y tế ghi nhận hầu hết vụ bạo hành thầy thuốc xảy ra ở cơ sở y tế tuyến tỉnh, 70% người bị tấn công là bác sĩ, 15% là điều dưỡng. Có bác sĩ phải chịu thương tật suốt đời, thậm chí mất mạng.

Năm 2025 xảy ra 6 vụ nhân viên y tế bị hành hung trên cả nước. Gần đây nhất là vụ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - một nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát dao, trong đó 4 vết thấu ngực làm đứt hai nhánh động mạch dưới đòn. Bộ Y tế đánh giá vụ việc là “giọt nước tràn ly, là hồi chuông báo động” nếu không có biện pháp mạnh mẽ hơn, bạo lực với nhân viên y tế sẽ không dừng lại.

Ngoài hình thức phạt tiền, Bộ Y tế cũng đề nghị Quốc hội bổ sung quy định xử lý hình sự người tấn công nhân viên y tế khi đang khám chữa bệnh, nhằm bảo vệ đội ngũ thầy thuốc và môi trường bệnh viện an toàn.

Ngoài ra, hành vi đăng tải thông tin mang tính quy kết trách nhiệm người hành nghề y hoặc cơ sở y tế khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng cũng nằm trong nhóm bị xử phạt nặng. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng lan truyền thông tin một chiều, kích động dư luận sau các sự cố y khoa chưa được xác minh đầy đủ.