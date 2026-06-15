Giá vàng 24K PNJ hôm nay 15/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 24K là gì?
Vàng 24K (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 9999) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất và chỉ lẫn một tỷ lệ tạp chất siêu nhỏ không đáng kể. Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 24K sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng đẹp và giá trị cao, thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư lâu dài.
Tuy nhiên, do đặc tính mềm và dễ biến dạng, vàng 24K không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc đính đá. Thay vào đó, vàng 24K chủ yếu được đúc thành vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn với mục đích tích trữ, đầu tư và làm quà tặng giá trị cao.
Bảng giá vàng 24K tại PNJ hôm nay 15/6/2026
Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ cập nhật lúc 9h30 ngày 15/6/2026:
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC 999.9
|14.800.000
|15.050.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|14.750.000
|15.050.000
|đồng/chỉ
|Vàng Kim Bảo 999.9
|14.750.000
|15.050.000
|đồng/chỉ
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|14.750.000
|15.050.000
|đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 999.9
|14.450.000
|14.850.000
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 9h30 ngày 15/6/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.800.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.800.000
15.052.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.790.000
15.040.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.790.000
15.050.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.590.000
14.890.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.800.000
15.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.750.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.750.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.450.000
14.850.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
14.800.000
15.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.800.000
15.050.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
14.400.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.500.000
14.900.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng SJC
14.800.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.6500.000
14.950.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.6500.000
14.950.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.6500.000
14.950.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.450.000
14.850.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.750.000
15.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.650.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.550.000
14.950.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.800.000
15.050.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.800.000
15.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.750.000
15.050.000
đồng/chỉ
Thần Tài Phú Quý 999.9
14.750.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.550.000
14.950.000
đồng/chỉ
Ngọc Thẩm Jewelry
Nhẫn 999.9
14.150.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng Ta 999.9
14.150.000
14.500.000
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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