  • logo
Xuất bản ngày 24/06/2026 12:00 PM
Xuất bản ngày 24/06/2026 12:00 PM

Giá tiêu hôm nay 24/6: Tăng nhẹ 500 đồng/kg

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 24/6 ghi nhận Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) tăng 500 đồng/kg, thị trường thế giới biến động nhẹ, Việt Nam giữ giá ổn định.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu trong nước hôm nay 24/6/2026 tại nhiều địa phương sản xuất trọng điểm tăng nhẹ so với ngày 23/6. Cụ thể, giá thu mua tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg, từ 136.500 đồng/kg lên 137.000 đồng/kg; Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cũng tăng 500 đồng/kg, từ 137.000 đồng/kg lên 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục đi ngang, duy trì mức 139.000 đồng/kg như phiên trước.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước ngày 23/6 và 24/6

Thị trường (khu vực khảo sát)

Giá thu mua ngày 23/6 (VNĐ/kg)

Giá thu mua ngày 24/6 (VNĐ/kg)

Biến động

Đắk Lắk

139.000

139.000

Đi ngang

Gia Lai

136.500

137.000

Tăng 500 đồng/kg

Đắk Nông

139.000

139.000

Đi ngang

Bà Rịa – Vũng Tàu

137.000

137.500

Tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước 24/6 tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Kinh tế môi trường)

Giá tiêu trong nước 24/6 tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Kinh tế môi trường)

Giá tiêu thế giới hôm nay 24/6

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu thế giới nhìn chung biến động nhẹ.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 17 USD/tấn, từ 7.175 USD/tấn xuống còn 7.158 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.900 USD/tấn, tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia ổn định ở 9.350 USD/tấn, còn tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục duy trì lần lượt ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn so với phiên giao dịch ngày 23/6.

Tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 41 USD/tấn so với ngày trước đó, từ 9.260 USD/tấn lên 9.301 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục neo ở mức 12.250 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam giữ ổn định ở 9.000 USD/tấn, không thay đổi so với ngày 23/6. Nhìn chung, giá tiêu trắng thế giới vẫn duy trì mặt bằng ổn định, chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ tại thị trường Indonesia. Thị trường hồ tiêu Việt Nam tiếp tục giữ đà ổn định trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Bảng so sánh giá tiêu thế giới ngày 23/6 và 24/6

Loại tiêu

Xuất xứ/Quy cách

Giá thu mua ngày 23/6 (USD/tấn)

Giá thu mua ngày 24/6 (USD/tấn)

Biến động

Tiêu đen Lampung

Indonesia

7.175

7.158

Giảm 17 USD/tấn

Tiêu đen Brazil ASTA 570

Brazil

5.900

5.900

Đi ngang

Tiêu đen Kuching ASTA

Malaysia

9.350

9.350

Đi ngang

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

Việt Nam

6.100

6.100

Đi ngang

Tiêu đen Việt Nam (550 g/l)

Việt Nam

6.200

6.200

Đi ngang

Tiêu trắng Muntok

Indonesia

9.260

9.301

Tăng 41 USD/tấn

Tiêu trắng Malaysia ASTA

Malaysia

12.250

12.250

Đi ngang

Tiêu trắng Việt Nam

Việt Nam

9.000

9.000

Đi ngang

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMB 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay
XSMB 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay
XSMN 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay
Nhận định, dự đoán tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc: Cần kinh nghiệm của Son Heung-min
Nhận định, dự đoán tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc: Cần kinh nghiệm của Son Heung-min
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu
Cùng chuyên mục
Tin mới
Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng trong nước tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm.

Xem thêm