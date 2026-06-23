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Xuất bản ngày 23/06/2026 10:29 AM
Cập nhật lúc 10:49 AM ngày 23/06/2026

Giá tiêu hôm nay 23/6: Trong nước tăng tới 1.000 đồng/kg

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 23/6 tăng 500 - 1.000 đồng/kg tại nhiều vùng trọng điểm trong nước, còn giá tiêu thế giới nhìn chung ổn định.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu trong nước hôm nay 23/6/2026 tại nhiều địa phương trọng điểm đều tăng nhẹ. Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất thị trường 139.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 136.500 đồng/kg và 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ở Đồng Nai giữ nguyên ở mức 136.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 23/6/2026

Thị trường (khu vực khảo sát)Giá thu mua ngày 23/6 (đồng/kg)
Đắk Lắk139.000
Gia Lai136.500
Đắk Nông139.000
Bà Rịa – Vũng Tàu137.000
Đồng Nai136.000
Giá tiêu trong nước hôm nay 23/6 đồng loạt tăng. (Ảnh minh họa: Sfarm)

Giá tiêu trong nước hôm nay 23/6 đồng loạt tăng. (Ảnh minh họa: Sfarm)

Giá tiêu thế giới hôm nay 23/6

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu thế giới nhìn chung ổn định, chỉ ghi nhận biến động tại mặt hàng tiêu đen Brazil ASTA 570 khi tăng 50 USD/tấn, từ 5.850 USD/tấn lên 5.900 USD/tấn.

Các chủng loại còn lại giữ nguyên mức giá, gồm: tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.175 USD/tấn, tiêu đen Kuching ASTA (Malaysia) 9.350 USD/tấn, tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok (Indonesia) duy trì 9.260 USD/tấn, tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay

Loại tiêuXuất xứ/Quy cáchGiá ngày 23/6 (USD/tấn)
Tiêu đen LampungIndonesia7.175
Tiêu đen Brazil ASTA 570Brazil5.900
Tiêu đen Kuching ASTAMalaysia9.350
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)Việt Nam6.100
Tiêu đen Việt Nam (550 g/l)Việt Nam6.200
Tiêu trắng MuntokIndonesia9.260
Tiêu trắng Malaysia ASTAMalaysia12.250
Tiêu trắng Việt NamViệt Nam9.000

Nhận định giá tiêu

Giá hồ tiêu ngày 23/6 cho thấy dấu hiệu phục hồi khi tăng 500 - 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, việc Đồng Nai vẫn đứng giá cho thấy lực mua chưa lan tỏa đồng đều.

Trong thời gian tới, thị trường vẫn chịu tác động từ nhu cầu xuất khẩu, tỷ giá, chi phí logistics và sức mua thực tế từ doanh nghiệp. Nếu nhóm địa phương có mức giá thấp như Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai tiếp tục tăng, đà phục hồi sẽ rõ nét hơn. Ngược lại, nếu lực mua yếu, thị trường có thể chỉ phục hồi mang tính kỹ thuật trước khi quay lại trạng thái đi ngang.

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