Giá tiêu hôm nay 23/6: Trong nước tăng tới 1.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu trong nước hôm nay 23/6/2026 tại nhiều địa phương trọng điểm đều tăng nhẹ. Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất thị trường 139.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 136.500 đồng/kg và 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ở Đồng Nai giữ nguyên ở mức 136.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 23/6/2026

Thị trường (khu vực khảo sát) Giá thu mua ngày 23/6 (đồng/kg) Đắk Lắk 139.000 Gia Lai 136.500 Đắk Nông 139.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 137.000 Đồng Nai 136.000

Giá tiêu trong nước hôm nay 23/6 đồng loạt tăng. (Ảnh minh họa: Sfarm)

Giá tiêu thế giới hôm nay 23/6

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu thế giới nhìn chung ổn định, chỉ ghi nhận biến động tại mặt hàng tiêu đen Brazil ASTA 570 khi tăng 50 USD/tấn, từ 5.850 USD/tấn lên 5.900 USD/tấn.

Các chủng loại còn lại giữ nguyên mức giá, gồm: tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.175 USD/tấn, tiêu đen Kuching ASTA (Malaysia) 9.350 USD/tấn, tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok (Indonesia) duy trì 9.260 USD/tấn, tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay

Loại tiêu Xuất xứ/Quy cách Giá ngày 23/6 (USD/tấn) Tiêu đen Lampung Indonesia 7.175 Tiêu đen Brazil ASTA 570 Brazil 5.900 Tiêu đen Kuching ASTA Malaysia 9.350 Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) Việt Nam 6.100 Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) Việt Nam 6.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.260 Tiêu trắng Malaysia ASTA Malaysia 12.250 Tiêu trắng Việt Nam Việt Nam 9.000

Nhận định giá tiêu

Giá hồ tiêu ngày 23/6 cho thấy dấu hiệu phục hồi khi tăng 500 - 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, việc Đồng Nai vẫn đứng giá cho thấy lực mua chưa lan tỏa đồng đều.

Trong thời gian tới, thị trường vẫn chịu tác động từ nhu cầu xuất khẩu, tỷ giá, chi phí logistics và sức mua thực tế từ doanh nghiệp. Nếu nhóm địa phương có mức giá thấp như Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai tiếp tục tăng, đà phục hồi sẽ rõ nét hơn. Ngược lại, nếu lực mua yếu, thị trường có thể chỉ phục hồi mang tính kỹ thuật trước khi quay lại trạng thái đi ngang.