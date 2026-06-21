(VTC News) -

Giá tiêu thế giới hôm nay

Thị trường tiêu thế giới ngày 21/6 tại các quốc gia sản xuất hồ tiêu hàng đầu tiếp tục duy trì ổn định, giá các loại tiêu không thay đổi so với những phiên trước.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia có mức giá cao nhất, đạt 9.350 USD/tấn. Tiếp đến là tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đạt 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 có giá thấp nhất, ở mức 5.850 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với các nước khác. Tiêu trắng Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.260 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay 21/6: Trong nước giảm mạnh (Ảnh minh họa)

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 21/6

Loại tiêu Xuất xứ Giá (USD/tấn) Tiêu đen Lampung Indonesia 7.175 Tiêu đen Brazil ASTA 570 Brazil 5.850 Tiêu đen Kuching ASTA Malaysia 9.350 Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) Việt Nam 6.100 Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) Việt Nam 6.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.260 Tiêu trắng Malaysia ASTA Malaysia 12.250 Tiêu trắng Việt Nam Việt Nam 9.000

Giá tiêu trong nước hôm nay 21/6

Trái ngược với sự ổn định của thị trường thế giới, thị trường tiêu trong nước lại quay đầu giảm giá mạnh, mức giảm cao nhất lên đến 3.000 đồng/kg, đưa giá giá thu mua tại các vùng trọng điểm hiện chỉ còn dao động trong khoảng 136.000 - 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Đắk Nông là hai địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước, cùng đạt 138.000 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 2.500 đồng/kg, còn Đắk Nông (thuộc tỉnh Lâm Đồng) giảm 2.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 136.000 đồng/kg, đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Trong khi đó, Bà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM) ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường, mất 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 136.500 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 21/6

Thị trường Giá thu mua ngày 20/6 (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với ngày hôm trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 138.000 -2.500 Gia Lai 136.000 -2.000 Đắk Nông 138.000 -2.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 136.500 -3.000 Bình Phước 136.000 -2.000 Đồng Nai 136.000 -2.000

Nhận định thị trường

Giá hồ tiêu trong nước sáng 21/6/2026 giảm sâu đã khiến thị trường hồ tiêu chính thức đánh mất mốc 140.000 đồng/kg sau nhiều tuần duy trì ở mức giá cao. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Trong thời gian tới, xu hướng giá tiêu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn, diễn biến tỷ giá, chi phí logistics và sức mua của doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.

Theo các chuyên gia, việc giá tiêu thế giới đi ngang trong bối cảnh nguồn cung chưa có nhiều biến động sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường trong trung và dài hạn.