(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 9/7/2026

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục giảm mạnh tới 7,46% (303 USD/tấn) so với phiên trước đó, còn 3.761 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đóng cửa với mức giảm 3,38% (131 USD/tấn), đạt 3.741 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 3,31% (127 USD/tấn), về mốc 3.712 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 2,22% (7,35 US cent/pound), xuống mức 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,46% (7,8 US cent/pound), dừng ở mức 309,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 2,54% (7,75 US cent/pound), ở mức 297,25 US cent/pound.

Giá cà phê tiếp tục giảm sâu. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế sáng 9/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức giảm (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.761 USD/tấn -7,46% Tháng 9/2026 3.741 USD/tấn -3,38% Tháng 11/2026 3.712 USD/tấn - 3,31% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 324,25 US cent/pound -2,22% Tháng 9/2026 309,8 US cent/pound -2,46% Tháng 12/2026 297,25 US cent/pound -2,54%

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Giá cà phê thế giới giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, gần như xóa sạch toàn bộ đà tăng mạnh của ngày thứ Hai.

Giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 9 giảm tổng cộng 40,15 US cent/pound trong 2 phiên giao dịch gần nhất, đảo chiều mạnh so với mức tăng bùng nổ 48,75 US cent/pound (tương ứng 16%) của phiên giao dịch lịch sử hôm thứ Hai (6/7) đầu tuần này.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta giảm tổng cộng 303 USD/tấn trong hai phiên giao dịch gần nhất, xóa bỏ gần như toàn bộ mức tăng 328 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày đầu tuần 6/7.

Theo trang tin Barchart, giá cà phê tăng lên mức cao kỷ lục hôm thứ Hai đã đẩy giá lên vùng quá mua, kích hoạt lệnh bán tự động (bán tháo kỹ thuật) và hoạt động chốt lời của giới đầu tư.

Thêm vào đó, việc Sàn giao dịch Liên lục địa (Intercontinental Exchange) tăng yêu cầu ký quỹ đối với giao dịch hợp đồng tương lai cà phê đã làm gia tăng áp lực thanh lý vị thế mua, càng gây thêm áp lực lên giá.

Hiệp hội những người trồng cà phê Amazon (Caferon), có trụ sở tại bang Rondonia ở miền Bắc Brazil, cho rằng sản lượng cà phê Robusta của bang này trong niên vụ 2026 sẽ đạt mức kỷ lục 3 triệu bao (loại 60 kg/bao), vượt xa dự báo của cơ quan cung ứng mùa vụ quốc gia Conab. Nguyên nhân là điều kiện thời tiết thuận lợi và việc áp dụng rộng rãi hệ thống tưới tiêu.

Bất chấp những mối đe dọa tiềm ẩn từ hiện tượng El Nino “siêu mạnh”, Chủ tịch Caferon, Juan Travain, vẫn giữ thái độ lạc quan. Ông Travain kỳ vọng một vụ mùa bội thu với những hạt cà phê to, chất lượng cao.

Lượng tồn kho cà phê của ICE có xu hướng giảm trong 3 tháng qua, qua đó cũng hỗ trợ giá cà phê. Lượng tồn kho cà phê Arabica của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,25 năm, chỉ còn 354.261 bao vào thứ Tư.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, sau đó đã tăng lên mức cao nhất trong 3,5 tháng, đạt 4.183 lô vào thứ Ba.