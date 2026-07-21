Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VnExpress lan tỏa tinh thần sống khỏe

(VTC News) -

Diễn ra từ ngày 17 đến 19/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao quy mô lớn mà còn đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hợp tác lâu dài giữa Herbalife Việt Nam và Báo VnExpress nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất tại Việt Nam.

VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 góp phần tạo nên ngày hội chạy bộ sôi động, thu hút hơn 13.000 vận động viên.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương của VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 - lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng - đánh dấu thêm một cột mốc ý nghĩa trong chương trình hợp tác lâu dài giữa chúng tôi và VnExpress.

Chúng tôi tin rằng việc đồng hành cùng các giải chạy không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng yêu thể thao mà còn mang đến những trải nghiệm tích cực cho người mới bắt đầu, từ đó truyền cảm hứng để ngày càng nhiều người lựa chọn chạy bộ như một thói quen hằng ngày nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống”.

Sự đồng hành của Herbalife Việt Nam không chỉ dừng lại ở vai trò nhà tài trợ mà còn được thể hiện thông qua nhiều hoạt động tương tác dành cho cộng đồng. Tại khu vực Expo của sự kiện, doanh nghiệp đã mang đến không gian trải nghiệm sôi động về dinh dưỡng thể thao và lối sống lành mạnh.

Sự đồng hành của Herbalife Việt Nam không chỉ dừng lại ở vai trò nhà tài trợ mà còn được thể hiện thông qua nhiều hoạt động tương tác dành cho cộng đồng.

Trong suốt ba ngày diễn ra giải đấu, hàng nghìn vận động viên và khách tham quan đã ghé thăm gian hàng để tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng, trải nghiệm sản phẩm và tham gia các hoạt động giao lưu.

Điểm nhấn của khu trải nghiệm là các buổi giao lưu với những gương mặt thể thao tiêu biểu của Việt Nam như tay vợt cầu lông hàng đầu Nguyễn Thùy Linh, nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công và vận động viên Taekwondo Châu Tuyết Vân - người 10 lần liên tiếp vô địch thế giới.

Những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, tinh thần vượt giới hạn và lối sống tích cực đã thu hút đông đảo người tham dự.

Năm nay, giải đấu quy tụ hơn 13.000 vận động viên tranh tài ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Trên những cung đường chạy đi qua các cây cầu biểu tượng và bờ biển Đà Nẵng, nhiều màn so tài hấp dẫn đã diễn ra.

Các vận động viên đạt giải trong VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026.

Ở cự ly marathon, Nano Guta Kebede và Lê Thị Lam xuất sắc giành chức vô địch nội dung nam và nữ. Các nhà vô địch khác gồm Nguyễn Thành Đạt và Triệu Thị Bình ở cự ly 21km; Hà Quang Thắng và Bùi Thị Ngân ở cự ly 10km; cùng Nguyễn Chí Kiên và Nguyễn Khánh Ly ở cự ly 5km.

Nhằm ghi nhận thành tích của các vận động viên xuất sắc, Herbalife Việt Nam đã trao tặng các sản phẩm dinh dưỡng thể thao dựa trên nền tảng khoa học cho những cá nhân đạt thứ hạng cao nhất ở các cự ly. Hoạt động này tiếp tục thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người yêu thể thao trên hành trình nâng cao sức khỏe và cải thiện thành tích tập luyện.

VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 cũng đánh dấu giải marathon thứ 17 trong hệ thống VnExpress Marathon mà Herbalife Việt Nam đồng hành kể từ năm 2022. Con số này cho thấy sự gắn bó bền bỉ của doanh nghiệp với phong trào chạy bộ và các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Thông qua việc đồng hành cùng các giải chạy quy mô lớn trên cả nước, Herbalife Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa chiến lược dài hạn trong việc khuyến khích lối sống năng động, kết hợp giữa vận động thường xuyên và chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Không chỉ góp phần tạo nên những sự kiện thể thao chất lượng, doanh nghiệp còn mong muốn lan tỏa cảm hứng để mỗi người bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.