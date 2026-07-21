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Xuất bản ngày 21/07/2026 10:40 AM
Cập nhật lúc 01:17 PM ngày 21/07/2026

Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc

(VTC News) -

Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc trong năm 2026.

I. Các vị trí tuyển dụng

Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc - 1
Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc - 2
Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc - 3
Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc - 4
Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc - 5
Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc - 6
Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc - 7
Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc - 8

II. Quyền lợi

- Lương theo quy định của Pháp luật và quy chế của đơn vị.

- Làm việc ở một trong những môi trường báo chí năng động, chuyên nghiệp.

- Đồng nghiệp thân thiện, nhân văn.

- Liên tục được trau dồi, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

- Nhiều cơ hội thăng tiến.

III. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương không quá 6 tháng).

- Đơn xin việc, bản tóm tắt quá trình công tác.

- CCCD, bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các văn bằng chứng chỉ công chứng.

- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).

- Giấy khai sinh công chứng

- Giấy xác nhân thông tin cư trú (khi được tuyển dung)

IV. Thời hạn và hình thức nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/7/2026 đến 20/8/2026

- Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Huỳnh Thị Thiều Hoa, Trưởng bộ phận Tổ chức - Cán bộ và Đào tạo, Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Điện thoại: 024.36321588 hoặc 0936667568

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà VOV, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.

- Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Báo Điện tử VTC News, tầng 9, tòa nhà VOV, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.

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