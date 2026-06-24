Giá cà phê hôm nay 24/6/2026: Arabica leo đỉnh 5 tuần

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 24/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,25% (9 USD/tấn) so với ngày hôm trước, còn 3.580 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,4% (14 USD/tấn), đạt 3.556 USD/tấn.

Đáng chú ý, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng mạnh hơn, lên tới 3,95% (10,95 US cent/pound), đạt mức 287,95 US cent/pound. Tương tự, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,35% (8,95 US cent/pound), đạt 275,95 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica tăng cao. (Ảnh: Barchart)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo trang tin Trading Economics và Barchart, giá cà phê Arabica tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 5 tuần, do mưa tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch cà phê.

Trung tâm khí tượng Climatempo cho biết thêm, một đợt không khí lạnh mới đang gây mưa ở miền nam Brazil, ảnh hưởng đến các hoạt động trên đồng ruộng và có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng vụ cà phê.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần qua do việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz giúp giảm bớt sự gián đoạn nguồn cung, điều này gây áp lực giảm giá. Việc mở cửa trở lại eo biển dự kiến ​​sẽ làm giảm giá cước vận chuyển toàn cầu, bảo hiểm, phân bón và nhiên liệu, từ đó giảm chi phí cho các nhà nhập khẩu và rang xay cà phê. Thứ Năm tuần trước, giá cà phê Robusta tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 tuần do mưa dai dẳng ở Brazil, làm trì hoãn vụ thu hoạch cà phê.

Lượng tồn kho cà phê trên sàn giao dịch ICE (Intercontinental Exchange) có xu hướng giảm trong ba tháng qua, qua đó hỗ trợ giá cà phê trên thị trường.

Tính đến ngày 23/6, tồn kho cà phê Arabica được ICE chứng nhận giảm xuống còn 392.901 bao, mức thấp nhất trong 2,25 năm.

Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, đạt 3.631 lô vào ngày 15/5, sau đó tăng lên 4.032 lô vào thứ Năm tuần trước, mức cao nhất trong khoảng 2,25 tháng. Dù vậy, đây vẫn là mức thấp trong lịch sử.