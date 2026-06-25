FPT và Microsoft bắt tay thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo trên toàn châu Á

(VTC News) -

Ngày 25/6, FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, tập trung vào các thị trường ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đại diện FPT và Microsoft tại Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai công nghệ quy mô lớn của FPT để hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc ứng dụng AI, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo ra các mô hình kinh doanh mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm AI sang triển khai ở quy mô toàn tổ chức. Thay vì chỉ tập trung vào công nghệ, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến khả năng tạo ra giá trị kinh doanh thực tế từ AI.

Hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành bằng AI

Trong khuôn khổ hợp tác, FPT sẽ tham gia chương trình dành cho các doanh nghiệp tiên phong ứng dụng AI của Microsoft, với trọng tâm là đưa các hệ thống AI tác tử (Agentic AI) vào những quy trình vận hành cốt lõi.

Hai bên dự kiến cùng thử nghiệm các công nghệ AI mới, xây dựng kiến trúc tham chiếu và các mô hình triển khai mẫu có khả năng mở rộng trên toàn doanh nghiệp. Mục tiêu là rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT, cho rằng khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn triển khai AI ở quy mô lớn, thách thức không còn nằm ở công nghệ mà ở khả năng tạo ra giá trị kinh doanh thực chất.

FPT đang xây dựng lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo mô hình "AI-Native", từ các bước khám phá ban đầu, nâng cao năng suất lao động đến tích hợp AI vào các quy trình cốt lõi và hình thành mô hình vận hành dựa trên AI.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần hiện đại hóa hạ tầng đám mây, tăng cường an ninh mạng và tối ưu chi phí để quá trình chuyển đổi AI diễn ra hiệu quả.

Hiện FPT sở hữu khoảng 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực bởi AI trên toàn cầu và đang ứng dụng các công cụ như Microsoft 365 Copilot hay GitHub Copilot trong quá trình chuyển đổi nội bộ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trong ba năm tới sẽ triển khai các công nghệ AI của Microsoft cho 20.000 nhân sự.

FPT và Microsoft có gần 30 năm hợp tác.

Mở rộng hợp tác thương mại tại châu Á

Ngoài hợp tác công nghệ, FPT và Microsoft cũng thiết lập mô hình hợp tác Pathfinder nhằm thúc đẩy các cơ hội kinh doanh chung tại thị trường châu Á.

Thông qua cơ chế phối hợp chiến lược và đầu tư chung, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai AI trên quy mô lớn, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, nhân sự kinh doanh và kỹ thuật.

Ông Mayank Wadhwa, Chủ tịch Microsoft ASEAN, nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình ứng dụng AI, khi nhiều tổ chức đã sẵn sàng mở rộng quy mô triển khai thay vì chỉ dừng ở các dự án thử nghiệm.

Theo ông, những tổ chức biết kết hợp sức sáng tạo của con người với các hệ thống AI sẽ đóng vai trò dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế số.

Bên cạnh khu vực doanh nghiệp, hai bên cũng cho biết sẽ phối hợp phát triển các sáng kiến AI cho khu vực công, hướng tới mục tiêu hỗ trợ Việt Nam xây dựng các mô hình ứng dụng AI an toàn, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển quốc gia.

Gần 30 năm hợp tác

FPT và Microsoft bắt đầu hợp tác từ năm 1996, triển khai nhiều dự án trong lĩnh vực chính phủ điện tử, thuế, hải quan, y tế và chuyển đổi số doanh nghiệp.

Hiện FPT có hơn 3.000 kỹ sư sở hữu chứng chỉ của Microsoft, tập trung vào các lĩnh vực AI, học máy (Machine Learning), điện toán đám mây Azure và triển khai hệ thống quy mô lớn trên nền tảng Kubernetes.

Năm 2026, FPT trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Đông Nam Á trong nhóm Microsoft Enterprise System Integrator đạt danh hiệu Frontier Partner - cấp độ đối tác cao cấp dành cho các đơn vị có năng lực triển khai các chương trình chuyển đổi AI và điện toán đám mây ở quy mô toàn cầu.

Theo doanh nghiệp, FPT hiện cung cấp dịch vụ chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho khách hàng tại 30 quốc gia, trong đó có các thị trường như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh đó, tập đoàn đang vận hành hai nhà máy AI nằm trong Top 500 siêu máy tính thế giới và phát triển bộ khung năng lực AI-Native 5 cấp độ (CASAN) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi AI bài bản, tránh triển khai rời rạc và tối ưu hiệu quả đầu tư.