Pep Guardiola hé lộ kế hoạch sau khi rời Man City

HLV Pep Guardiola vừa xác nhận rời khỏi Man City sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, chấm dứt 10 năm thành công rực rỡ của ông tại sân Etihad. Sau quyết định này, ông cho biết sẽ tạm rời xa bóng đá một thời gian. Guardiola tiết lộ lý do rời đi xuất phát từ việc sức khỏe ngày càng suy giảm.

Nhiều khả năng Guardiola sẽ nhận được hàng loạt lời mời dẫn dắt sau khi rời Man City. Tuy nhiên, chiến lược gia 55 tuổi khẳng định muốn dành thời gian nghỉ ngơi thay vì lập tức trở lại với công việc huấn luyện.

“Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi chưa có kế hoạch dẫn dắt đội bóng nào trong thời gian tới. Nếu không, tôi đã tiếp tục ở đây rồi. Tôi cần lùi lại một chút và sẽ không huấn luyện trong một thời gian. Nhiều người bảo rằng sau ba tháng, tôi sẽ quay lại khi biết đây là mùa cuối cùng của tôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi cần thêm thời gian và cũng muốn tự chứng minh với bản thân rằng mình thực sự cần nghỉ ngơi", ông nói.

Pep Guardiola cho biết ông sẽ tạm rời xa bóng đá một thời gian. (Nguồn: AP)

Trước khi dẫn dắt Man City, Guardiola từng có thời gian làm việc với Barcelona từ năm 2008 đến 2012 và Bayern Munich từ năm 2013 đến 2016.

“Không chỉ là 10 năm (ở Man City), ngoại trừ nửa năm tại New York, tôi đã trải qua 17 hay 18 năm cứ ba ngày lại phải chịu áp lực giành cú ăn ba hay vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi cần được hít thở và thư giãn một chút. Tôi sẽ tạm rời xa bóng đá trong thời gian tới.

Nhà cầm quân 55 tuổi cũng khẳng định cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc và tự hào về hành trình tại Man City.

“Tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc và tự hào. Thời gian ở Man City là trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, nếu không, tôi đã không gắn bó suốt 10 năm. Tôi thật sự biết ơn tình cảm và sự yêu mến mà mọi người dành cho mình”, Guardiola nói thêm.

Để tri ân HLV Pep Guardiola, Manchester City thông báo sẽ đổi tên khán đài phía Bắc mở rộng tại sân Etihad thành “Khán đài Pep Guardiola”. Công trình này sẽ chính thức đi vào hoạt động trong trận đấu với Aston Villa vào Chủ nhật tới, cũng là trận cuối cùng của mùa giải.

Ngoài ra, CLB cũng sẽ dựng tượng chiến lược gia người Tây Ban Nha tại khu vực lối vào sân vận động. Guardiola cho biết ông đặc biệt xúc động khi khán đài được đặt theo tên mình, bởi đó cũng là họ của cha ông, người hiện đã 94 tuổi.

“Tôi không biết nói gì nữa, thật sự không nói nên lời. Sáng nay, Khaldoon Al-Mubarak (chủ tịch Man City) gọi cho tôi và thông báo quyết định này của CLB. Tôi thích cảm giác rằng tinh thần và nguồn năng lượng của mình sẽ mãi ở lại nơi đây, như một nguồn năng lượng tích cực dành cho đội bóng. Cha tôi sẽ đến sân vào Chủ nhật để xem trận đấu. Ông năm nay đã 94 tuổi. Thật là một vinh dự to lớn khi tên ông được đặt cho một nơi tuyệt đẹp như thế này", ông nói.

Ở tuổi 55, HLV Pep Guardiola đã giành tổng cộng 20 danh hiệu cùng Manchester City, trong đó có 3 Siêu cúp Anh.

Đỉnh cao trong nhiệm kỳ của ông đến ở mùa giải 2022-2023, khi Guardiola giúp Man City hoàn tất cú ăn ba lịch sử với chức vô địch UEFA Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Sau đó, đội bóng tiếp tục giành UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup và lập kỷ lục chưa từng có với chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp ở mùa giải kế tiếp.

HLV Pep Guardiola giành chức vô địch Premier League đầu tiên cùng Manchester City ở mùa giải 2017-2018, khi đội bóng cán mốc 100 điểm và ghi tới 106 bàn thắng – những kỷ lục của giải đấu vào thời điểm đó.

Ngay mùa giải tiếp theo, Man City tiếp tục hoàn tất cú ăn ba quốc nội. Guardiola cũng giúp đội chủ sân Etihad thống trị EFL Cup với 4 chức vô địch liên tiếp từ năm 2018 đến 2021, trước khi nâng tổng số danh hiệu tại đấu trường này lên con số 5 ở mùa giải năm nay.

Chiến thắng 1-0 trước Chelsea FC trong trận chung kết FA Cup cuối tuần trước cũng trở thành danh hiệu cuối cùng của Guardiola cùng Man City.