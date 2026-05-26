Bí ẩn người tàng hình bàn chiến thuật với Guardiola

Khoảnh khắc Pep Guardiola "nói chuyện với cái ghế". (Video: TNT Sports Football)

Chỉ một ngày sau trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên cương vị huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ Man City đã tổ chức một buổi lễ tri ân dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. Không khí trên sân khấu trở nên thoải mái khi các cầu thủ thay nhau đặt câu hỏi cho ông. Trong đó, Bernardo Silva khiến cả khán phòng bật cười khi nhắc lại meme nổi tiếng, lúc Pep vừa chỉ đạo chiến thuật vừa “nói chuyện với chiếc ghế” trên băng ghế huấn luyện.

Bernardo Silva đặt câu hỏi: “Mọi người đều muốn biết, trong khoảnh khắc này, ông đang nói chuyện với ai?”. Pep cho biết ông cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Tình huống xuất hiện ở trận bán kết FA Cup mùa 2019-2020 giữa Man City và Arsenal, nơi đội bóng của Pep Guardiola để thua 0-2 trước Arsenal do Mikel Arteta dẫn dắt. Thực tế, Pep đang quay ra trao đổi với trợ lý ngồi phía sau. Tuy nhiên, góc máy truyền hình lại khiến ông giống như đang “độc thoại” với chiếc ghế bên cạnh. Việc Man City thất bại trước đội bóng của người học trò cũ càng khiến khoảnh khắc này lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Buổi lễ tri ân Guardiola sau đó tiếp tục diễn ra trong bầu không khí đầy cảm xúc. Sự kiện tại Co-op Live với sức chứa hơn 23.000 chỗ ngồi nhanh chóng cháy vé, diễn ra ngay sau màn diễu hành ăn mừng của đội nam, đội nữ và các đội trẻ Man City qua khu Northern Quarter dưới cái nắng hơn 30 độ C của Manchester.

HLV Pep Guardiola tại buổi lễ tri ân. (Nguồn: Reuters)

Không khí cuồng nhiệt bao trùm buổi lễ ngay từ lúc các cầu thủ tiến vào sân khấu. Hai chiếc xe buýt chở đội nam và đội nữ đỗ hai bên, trong khi Rodri vừa nhấp rượu sâm panh vừa hòa theo tiếng hát vang khắp khán đài với những ca khúc quen thuộc dành cho Bernardo Silva, John Stones và Guardiola.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của buổi lễ là màn xuất hiện của Khadija “Bunny” Shaw. Tiền đạo của đội nữ Man City bất ngờ tuyên bố cô sẽ tiếp tục gắn bó với CLB, trái ngược với những đồn đoán trước đó về khả năng cô rời đội.

Phần chính của chương trình là màn tôn vinh 20 danh hiệu Guardiola giành được cùng Man City trong suốt 10 năm gắn bó. Txiki Begiristain, cựu giám đốc thể thao của CLB, là người đầu tiên bước ra sân khấu cùng chiếc cúp Carabao Cup mùa giải 2017-2018 - danh hiệu mở đầu cho triều đại của Pep tại Manchester.

Sau đó, HLV Vincent Kompany - cựu đội trưởng Man City hiện đang dẫn dắt Bayern - xuất hiện với chiếc cúp Ngoại hạng Anh đầu tiên Guardiola giành được. Từng danh hiệu tiếp tục được mang ra sân khấu bởi những nhân vật gắn với từng cột mốc lịch sử của đội bóng.

Màn tôn vinh 20 danh hiệu Guardiola giành được cùng Man City trong suốt 10 năm gắn bó. (Nguồn: Reuters)

Tất cả khách mời đều mặc áo có chữ “P” viết tắt của "Pep", như một cách để tri ân quãng thời gian huy hoàng Guardiola mang lại cho CLB.

Chương trình còn trình chiếu những lời tri ân từ tay golf chuyên nghiệp Tommy Fleetwood, HLV Neil Warnock và huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Guardiola cười lớn khi nhắc tới Jordan và nói rằng ông không chắc huyền thoại NBA có thực sự “hiểu mình” hay không, nhưng rất trân trọng những lời chúc ấy.

Tại buổi lễ, Erling Haaland cũng gửi thông điệp thể hiện tinh thần Guardiola đã truyền cho cả đội: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để giành những danh hiệu lớn nhất. Cảm giác giành cú ăn ba thật tuyệt vời và chúng tôi muốn làm được điều đó thêm lần nữa”.

Noel Gallagher là người trò chuyện cuối cùng với Guardiola trên sân khấu. Anh cũng chính là người phỏng vấn Pep đầu tiên khi ông đến Man City vào mùa hè năm 2016.