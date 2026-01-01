Chelsea sa thải huấn luyện viên ngày đầu năm mới 2026

(VTC News) -

Chelsea chào đón năm mới 2026 bằng việc sa thải huấn luyện viên trưởng Enzo Maresca. Các nguồn tin uy tín là Sky Sports và Fabrizio Romano thông báo tin này tối 1/1.

Sau đó khoảng 10 phút, Chelsea xác nhận bằng thông báo trên trang chủ. Đội chủ sân Stamford Bridge cảm ơn ông Maresca vì những đóng góp cho CLB. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho rằng "sự thay đổi sẽ giúp đội bóng có cơ hội tốt nhất để lấy lại đà và đưa mùa giải trở lại đúng hướng".

Quyết định thay huấn luyện viên trưởng được ban lãnh đạo Chelsea đưa ra sau cuộc họp khẩn chiều nay. Mối quan hệ căng thẳng đến mức đổ vỡ giữa ông Maresca và thượng tầng đội bóng là nguyên nhân chính.

Huấn luyện viên Enzo Maresca bị Chelsea sa thải. (Ảnh: Reuters)

Thông tin Chelsea định sa thải huấn luyện viên Enzo Maresca bùng lên sau trận hòa 2-2 với Bournemouth ở vòng 19 giải Ngoại Hạng Anh. Trong 7 vòng đấu gần nhất, đội bóng có biệt danh The Blues chỉ giành được một chiến thắng. Điều này làm tăng thêm sự căng thẳng giữa các lãnh đạo CLB với huấn luyện viên người Italy.

Ông Maresca ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Chelsea trong mùa hè năm 2024. Nhà cầm quân 45 tuổi giúp đội bóng này vô địch UEFA Europa Conference League và FIFA Club World Cup, giành quyền trở lại UEFA Champions League. Mùa này, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh top 4 dù không có phong độ ổn định.

Sky Sports cho biết mối quan hệ giữa Maresca và một số lãnh đạo quan trọng trong CLB rạn nứt từ cách đây một năm. Vào giữa tháng 12 vừa qua, huấn luyện viên Enzo Maresca phát biểu công khai cho biết nhiều người trong CLB không ủng hộ ông cũng như đội bóng.

Việc nhà cầm quân người Italy vắng mặt trong buổi họp báo sau trận hòa 2-2 với Bournemouth mới đây được xem là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề tăng lên. Sáng 1/1, các nguồn tin ở Anh đồng loạt thông báo sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa đôi bên lên tới đỉnh điểm, đến mức "không thể quay lại". Ban lãnh đạo Chelsea họp khẩn trong buổi chiều để đưa ra quyết định chia tay huấn luyện viên trưởng.