Thường trực Ban Bí thư yêu cầu giám sát kịp thời các dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 28/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả công tác kiểm tra, giám sát 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong thời gian qua.

"Kết quả công tác tham mưu hoàn thiện thể chế và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tham mưu xây dựng và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác giám sát có chuyển biến tích cực; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được kiểm tra, giám sát tương đối kịp thời", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Nêu rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn, toàn diện hơn, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động hơn, kịp thời hơn và quyết liệt hơn.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát phải thể hiện là một trong những phương thức quan trọng để nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm các chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là ở cấp xã, phường, đặc khu.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần chủ động, kịp thời tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao, nhất là công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, cần tập trung tham mưu hoàn thành nội dung kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo sơ kết 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp giao bảo đảm chất lượng.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra các vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra; các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng phải kịp thời kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác giám sát, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thực hiện giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

"Đặc biệt, cần giám sát kịp thời kết luận Hội nghị Trung ương 2 về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc vận hành, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, của chính quyền 3 cấp; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị; việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; việc thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia…", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng bộ trong toàn ngành; đồng thời tránh lãng phí, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban xây dựng Đảng Trung ương, với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn trung thành với Đảng, thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp.

Lưu ý năm 2026 là năm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng ở các cấp, đặc biệt là ở cấp xã, phường, đặc khu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 5 văn bản nhằm hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa XIV, năm 2026; thành lập 22 Đoàn kiểm tra, giám sát 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; hoàn thành kiểm tra đợt 1 trong tháng 3, đang tiếp tục thực hiện kiểm tra đợt 2 theo Kế hoạch.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác giám sát thường xuyên theo quy định; các vụ địa bàn kịp thời nắm tình hình, báo cáo về các vụ việc, sự việc nổi cộm diễn ra trên địa bàn; tiếp tục giám sát thường xuyên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được ban hành.

Tổ chức triển khai thực hiện giám sát, theo dõi, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, những nhiệm vụ được giao...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, trình Bộ Chính trị xem xét, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 1 đảng viên; tham mưu, trình Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật 6 đảng viên; thi hành kỷ luật 11 đảng viên thuộc thẩm quyền...