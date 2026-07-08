Du khách Tây mách dấu hiệu quán ăn cực ngon ở Việt Nam: Ghế bé, bàn nhỏ

(VTC News) -

Du khách thích thú với công thức chọn quán ăn ngon ở Việt Nam.

Đối với nhiều du khách nước ngoài, ẩm thực Việt Nam không chỉ là trải nghiệm về vị giác, mà còn là cuộc phiêu lưu văn hóa đầy thú vị. Gần đây, một câu “thần chú” được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng khách Tây khi săn tìm những quán ăn bản địa cực ngon, đó là: “Low plastic stool, check. Tiny little plastic table, check. Something delicious in a bowl, check” (Ghế nhựa thấp, có. Bàn nhựa nhỏ xíu, có. Món gì đó thơm ngon trong tô, có).

Bí quyết này xuất hiện từ dịp ghé thăm Việt Nam của cố đầu bếp huyền thoại Anthony Bourdain vào năm 2016 và hiện tại, bí quyết tìm quán ăn ngon tại Việt Nam này bỗng dưng được chia sẻ rầm rộ một lần nữa.

Câu “Low plastic stool, check...” dần dần trở thành công thức hài hước nhưng chuẩn xác được các thế hệ du khách phương Tây truyền tai nhau qua các bài viết trên Reddit, Instagram, TikTok hay các diễn đàn du lịch. Từ một lời nhận xét dí dỏm về phong cách ăn uống bản địa, câu nói này đã được coi như bộ quy chuẩn của quán ăn Việt trong mắt khách Tây

Với những người lần đầu đến Việt Nam, hình ảnh những chiếc ghế, bán nhựa xanh đỏ thấp lè tè có vẻ hơi kỳ lạ, thậm chí gây nghi ngờ về độ dẻo dai khi phải nâng đỡ vị khách cao lớn. Thế nhưng, họ nhanh chóng nhận ra rằng, tỷ lệ nghịch với chiều cao của chiếc ghế chính là độ đậm đà của hương vị món ăn. Ngay sau đó, chiếc tô bốc khói nghi ngút sẽ được bưng ra, đặt gọn gàng trên bàn nhỏ. Đó có thể là bát phở bò tái lăn thơm nức mùi hành, tô bún chả đậm đà hương vị than hoa, hay bát bún riêu cua.

Sự tương phản giữa không gian ăn uống giản dị với chất lượng món ăn tuyệt hảo khiến du khách say đắm.

Nhiều khách Tây chia sẻ bí kíp này như sự công nhận rằng ở Việt Nam, những trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao nhất thường được tìm thấy ở những nơi bình dị nhất. Ngồi quán bình dân, nghe tiếng xe cộ qua lại, xì xụp húp một tô nước dùng ngon quên sầu trên chiếc bàn nhựa cũ kỹ, đó chính là định nghĩa hoàn hảo về bữa ăn ngon tại Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Những quán ăn Việt Nam ngon nhất nhiều khi lại là không gian bình dị, giá bình dân.

Trên nhiều diễn đàn du lịch, khách Tây dành nhiều lời khen cho “bộ tiêu chí” trên. Christopher, nam du khách đến từ Australia viết: “Ai đó làm ơn giải thích cho tôi vì sao những món ăn ngon nhất ở đất nước các bạn lại luôn đi kèm với thử thách mỏi chân không? Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc ghế nhựa cao chưa đầy 20cm, tôi đã nghĩ: ’Chắc đây là ghế đồ chơi. Nhưng anh bạn đi cùng bảo cứ ngồi xuống đi, cảm giác lúc đó như thể tôi đang chuẩn bị squat trong phòng gym vậy. Thế nhưng đồ ăn ngon khiến mọi cơn đau tan biến“.

Nữ du khách Sarah đến từ Anh bộc bạch: ”Tôi đã dành cả tuần ở Hà Nội để săn lùng những quán ăn theo đúng công thức ‘ghế thấp, bàn nhỏ, đồ ăn trong tô’. Có một lần, tôi ngồi ăn phở gà, bàn nhỏ đến mức chỉ vừa đủ chỗ cho hai bát phở, một đĩa quẩy và hai cốc trà đá, xếp khít nhau như trò chơi xếp hình Tetris. Khuỷu tay của tôi liên tục chạm vào người ngồi bên cạnh. Ở London, nếu bạn ngồi sát người lạ như vậy, họ sẽ gọi cảnh sát. Đó là trải nghiệm ăn uống vừa ngon, vừa mang tính giải trí cao nhất tôi từng thử“.

Elena đến từ Mỹ chia sẻ sự khác biệt: ”Ở Mỹ, quán ăn và suất ăn đều khổng lồ, như vậy chủ quán mới có đủ lợi nhuận để trả phí nhân công. Tuy nhiên tại Việt Nam, mọi thứ đều như siêu nhỏ vậy. Tôi ngồi trên một chiếc ghế màu đỏ hơi vẹo một bên chân, gọi bát bánh đa cua, và thìa nước dùng đầu tiên đã làm tôi bật khóc vì quá ngon. Cuối cùng, tôi ăn liền 2 tô xong chỉ phải trả 2 USD (khoảng 70 nghìn đồng). Tôi không hiểu sao họ có đủ lợi nhuận“.

Đọc được bí kíp của các du khách Tây, nhiều cư dân mạng Việt liền ”nhảy vào“ xác nhận. ”Ở Hà Nội hơn 20 năm, tôi đồng ý công thức kia hoàn toàn chuẩn xác nhé. Bên cạnh đó, đặc điểm khác là bàn ghế càng mòn thì chắc chắn đồ ăn sẽ càng ngon miệng nhé. Bàn ghế mới tinh sẽ kém ngon hơn“, Khánh Vũ bình luận.

Quốc Vinh chia sẻ: ”Mấy anh Tây cao 1m9 mà ngồi ghế này thì đúng là cực hình. Thế nhưng, chiếc bàn càng nhỏ thì tình cảm mới càng đi lên. Không phải ở đâu cũng có trải nghiệm vừa ăn, vừa toát mồ hôi như tại Việt Nam đâu nhé. Ăn uống phải hơi kham khổ tý mới khó quên“.