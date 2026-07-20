(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 20/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn, khiến nhiều nơi xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và một số địa phương phía Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối. Trước diễn biến thời tiết phân hóa giữa các khu vực, người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng cũng như đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng trong ngày 20/7.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27-30°C, có nơi dưới 27°C. Đến trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất dao động 34-37°C, một số nơi vượt 38°C.

Dự báo thời tiết cho thấy khu vực có mây, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Do nền nhiệt rất cao kết hợp độ ẩm thấp vào buổi trưa, nguy cơ xảy ra cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tăng cao. Người lao động ngoài trời nên hạn chế làm việc trong khoảng thời gian từ 11-16h, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh sốc nhiệt.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 20/7: Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38°C

Dự báo thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có sự khác biệt giữa hai khu vực. Phía Bắc duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37°C, có nơi trên 38°C. Trong khi đó, khu vực phía Nam có nền nhiệt dễ chịu hơn, dao động từ 32-35°C.

Toàn khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ban ngày tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Mặc dù mưa không xuất hiện nhiều nhưng trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết khi có kế hoạch di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời.

Thời tiết Tây Nguyên hôm nay 20/7

Tại Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết nhìn chung dễ chịu hơn so với khu vực ven biển.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23°C, trong khi nhiệt độ cao nhất từ 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Dự báo cho thấy khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày. Đến chiều tối và tối, mưa rào rải rác và dông có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Gió tây cấp 2-3.

Người dân tại khu vực Tây Nguyên cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông, đặc biệt tại vùng đồi núi và khu vực có địa hình dốc.

Khuyến cáo khi thời tiết miền Trung nắng nóng

Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người dân nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, sử dụng các biện pháp chống nắng, bổ sung đủ nước và điện giải để bảo vệ sức khỏe.

Đối với người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nền, cần tránh tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao nhằm giảm nguy cơ say nắng, say nóng.

Tại các khu vực có khả năng xảy ra mưa dông, người dân không nên trú mưa dưới cây lớn, cột điện hoặc biển quảng cáo. Đồng thời cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đi lại và sinh hoạt.

Thời tiết miền Trung hôm nay 20/7 tiếp tục phân hóa rõ nét giữa nắng nóng gay gắt tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với mưa dông tại Tây Nguyên. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng cũng như theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và sản xuất.