(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay 20/7 tiếp tục mang đặc trưng của mùa mưa với nền nhiệt khá cao vào ban ngày, trong khi chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa rào và dông tại nhiều địa phương.

Nhìn chung, thời tiết trong ngày tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng và đầu giờ chiều. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý theo dõi diễn biến thời tiết vào cuối ngày do mưa dông có thể xuất hiện bất ngờ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Dự báo thời tiết cho thấy khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C. Ban ngày, khu vực có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, trời khá oi nóng vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và tối, mưa rào rải rác có xu hướng gia tăng, một số nơi có thể xuất hiện dông.

Gió tây nam hoạt động ở cấp 2-3, tạo điều kiện duy trì độ ẩm không khí ở mức cao. Trong các cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần đặc biệt chú ý khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

Mưa xuất hiện sau thời gian nắng nóng giúp giảm nhiệt, cải thiện chất lượng không khí, nhưng cũng có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp nếu mưa xảy ra với cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 20/7: Chiều tối mưa dông, nhiệt độ TP.HCM 35°C

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay

Dự báo thời tiết Tại TP.HCM hôm nay không có nhiều khác biệt so với các tỉnh Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26°C, còn nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35°C.

Ban ngày, thành phố có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi nhưng vẫn có nhiều thời điểm nắng. Đến chiều tối và tối, mưa rào rải rác và dông khả năng xuất hiện trên nhiều quận, huyện.

Người dân khi tham gia giao thông vào khung giờ tan tầm nên mang theo áo mưa, đồng thời chú ý các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập nước khi có mưa lớn.

Khuyến cáo trước diễn biến mưa dông

Mặc dù nền nhiệt tại miền Nam vẫn ở mức khá cao, người dân không nên chủ quan trước các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm mưa dông.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc gần cột điện khi xảy ra dông sét. Người điều khiển phương tiện giao thông cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng khi trời mưa để đảm bảo tầm nhìn.

Bên cạnh đó, người lao động ngoài trời nên bổ sung đủ nước trong những giờ nắng nóng, đồng thời sắp xếp công việc hợp lý để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ cao.

Thời tiết miền Nam hôm nay 20/7 vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa dông đặc trưng của mùa mưa. Người dân nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chuẩn bị phương án di chuyển phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng tránh dông, sét để đảm bảo an toàn.