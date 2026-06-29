Dự báo thời tiết 29/6: Miền Bắc mưa to và dông, vùng mưa tập trung ở 8 tỉnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/6/2026

Từ đến ngày 30/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Vùng mưa tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt 100mm chỉ trong 3 giờ.

Đêm 30/6 và ngày 1/7, mưa lớn còn xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa dao động 30-60mm, có nơi trên 120mm. Từ 2/7, mưa lớn xu hướng giảm dần ở khu vực này.

Ngày 29/6, miền Bắc bước vào đợt mưa to và dông. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, ngày 29/6, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 30/6, nắng nóng còn xảy ra ở các địa phương từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cường độ nắng nóng cũng giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Từ 1/7, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ khả năng kết thúc.

Cũng trong ngày 29/6, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Trong đó, Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc, đồi núi, ngập lụt ở các vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/6/2026

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác dông, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác dông, mưa chủ yếu xảy ra lúc chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam nắng nóng cục bộ. Chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.