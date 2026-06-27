Động đất mạnh 6 độ richter rung chuyển dãy Hindu Kush, người dân Afghanistan và Pakistan hoảng loạn

(VTC News) -

Reuters đưa tin, một trận động đất mạnh xảy ra tại khu vực dãy núi Hindu Kush của Afghanistan tối 27/6, gây rung chấn lan rộng tới Thủ đô Kabul và nhiều khu vực ở nước láng giềng Pakistan, theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC).

EMSC cho biết trận động đất có độ lớn 6,0 richter và xảy ra ở độ sâu khoảng 100 km dưới lòng đất.

Tại huyện Swat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở miền Bắc Pakistan, người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà khi mặt đất rung lắc mạnh.

Một vết nứt lớn xuất hiện trên đường ở Mirpur, khu vực Kashmir sau trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 24/9/2019. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Ông Daniyal Ahmad, một cư dân địa phương, nói với Reuters rằng trận động đất kéo dài khá lâu và gây tâm lý hoảng loạn trên diện rộng. “Rung chấn ở Swat rất mạnh và kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể. Người dân đều chạy ra ngoài, nhiều phụ nữ và trẻ em bật khóc vì sợ hãi”, ông cho biết.

Hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong hoặc thiệt hại vật chất. Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan cho biết lực lượng chức năng vẫn đang kiểm tra, đánh giá tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó cùng ngày, Pakistan cũng ghi nhận một trận động đất khác có độ lớn 5,4 richter, theo số liệu của EMSC.

Khu vực Hindu Kush nằm trên vành đai địa chấn hoạt động mạnh, thường xuyên hứng chịu các trận động đất lớn do sự va chạm giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu. Những trận động đất tại đây nhiều lần gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả Afghanistan và Pakistan trong những năm qua.

Trong khi đó, trận động đất kép gần đây tại Venezuela tiếp tục gây thiệt hại nặng nề. Tính đến 26/6, hơn 900 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương cũng như mất tích dưới các đống đổ nát, đe doạ làm quá tải hệ thống y tế ở nước này.

Các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới đang được triển khai đến hỗ trợ Venezuela, trong bối cảnh các dư chấn vẫn có thể xảy ra. Dự kiến sẽ có thêm khoảng 10 quốc gia khác tham gia chiến dịch cứu hộ trong những ngày tới.