Curacao dự World Cup: 90% cầu thủ sinh ở nước ngoài, tập luyện như đi nghỉ mát

(VTC News) -

Tại World Cup 2026, Curacao là một trong 4 đội tuyển ra mắt giải đấu. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng biết đến cái tên này vòa năm 2019. Khi đó, Curacao thắng đội tuyển Việt Nam trong loạt luân lưu ở trận chung kết cúp Nhà vua Thái Lan. Giờ đây, đội bóng vùng Trung Mỹ chuẩn bị tham dự World Cup lần đầu tiên.

Đảo quốc với chỉ hơn 158 nghìn dân được ghi nhận là quốc gia nhỏ bé nhất từng giành quyền đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cách đội tuyển này rèn luyện và chuẩn bị cho World Cup cũng rất đặc biệt.

Trừ Tahith Chong, lực lượng Curacao dự World Cup 2026 là những cầu thủ sinh ra và lớn lên tại... Hà Lan, cư trú dài hạn và thi đấu cho các câu lạc bộ châu Âu, châu Á hoặc Mỹ. Curacao vốn là quốc gia cấu thành nằm trong Vương quốc Hà Lan (3 nước còn lại là Hà Lan ở châu Âu, Aruba và Sint Maarten cũng nằm trong khu vực Caribe).

Vài tuần trước World Cup, họ được triệu tập "trở về" quê nhà để tập luyện trên những bãi cát vàng trải dài vùng Caribe. Các cầu thủ tập luyện với đôi chân trần, sẽ nghỉ ngơi trên những chiếc ghế tắm nắng và lều gỗ ven biển đặc trưng. Việc tập thể lực bằng các bài chạy và chống đẩy trên cát vẫn diễn ra. Sau đó, toàn đội sẽ vui đùa, té nước nhau rồi có những bữa ăn với nhiều món hải sản tươi sống. Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Curacao giống như kỳ nghỉ.

Các cầu thủ Curacao tập luyện trên bờ biển.

Đội tuyển Curacao còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi di chuyển khắp nơi bằng chiếc xe bus trường học "cũ nát", cửa sổ xe lại không có kính. Các cầu thủ đầy hưng phấn vươn đầu ra ngoài cửa sổ và dùng tay đập vào thành xe.

Dân số Curacao chỉ khoảng 158 nghìn người nhưng dự kiến sẽ có từ 5.000-7.000 cổ động viên từ hòn đào này đến Mỹ và theo chân đội tuyển quốc gia tại World Cup. Trong khi đó tại quê nhà, người dân Curacao cũng sẵn sàng tạm dừng công việc buôn bán thường ngày ở thời khắc đội tuyển lần đầu tiên bước ra sân tại đấu trường danh giá nhất thế giới.

"Bóng đá là cả cuộc sống, chúng tôi chỉ ở trên một hòn đảo nhỏ và có người thân bên cạnh. Việc được dự World Cup có ý nghĩa rất to lớn. Ngoài việc được đón chào sự ra đời của các con mình, đây là điều tuyệt vời nhất với tôi", tờ The Athletic dẫn lời một cổ động viên Curacao tên Brenton Balentien.

Người hâm mộ được thoải mái gặp gỡ cầu thủ - phần đông không sinh ra tại đây mà mang trong mình dòng máu Curacao từ bố mẹ, ông bà. Họ như được hòa làm một với người dân - nơi cội nguồn của mình. Curacao gây bất ngờ với chuỗi 10 trận bất bại ở vòng loại và lọt vào bảng đấu không hề dễ dàng tại World Cup với Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Cái cách đội bóng nhỏ bé này mang không khí sôi động của bờ biển Caribe đến sân bóng luôn thật đặc biệt. Curacao sắp xếp hai máy bay đầy ắp cổ động viên đến Jamaica để cổ vũ tinh thần cho cầu thủ. Đánh bại đội chủ nhà và giành vé dự World Cup, cổ động viên Curacao còn phải ăn mừng trong sự kiểm soát của cảnh sát địa phương.

Chiếc xe không cửa sổ của đội tuyển Curacao.

Leandro Bacuna - ngôi sao sáng và là đội tuyển trưởng đội tuyển quốc gia Curacao nói rằng câu chuyện dự World Cup như được viết riêng cho chính họ.

10 năm trước, Curacao chỉ xếp thứ 150 trên bảng xếp hạng FIFA và giờ là vị trí thứ 82. Curacao thậm chí xếp thứ 46/48 đội dự giải lần này. Nhưng câu chuyện có lẽ phải bắt đầu từ viên gạch nền Patrick Kluivert.

Huyền thoại bóng đá Hà Lan cũng mang trong mình dòng máu Curacao và ông dùng uy tín cá nhân, ảnh hưởng của một ngôi sao hàng đầu thế giới để kêu gọi các cầu thủ trở về. Ngay tại thời điểm này, 25/26 cầu thủ Curacao đều sinh ra tại Hà Lan và chỉ có Tahith Chong - cựu ngôi sao Man Utd được lớn lên ở Curacao.

Đến giờ, một người Hà Lan khác là Dick Advocaat sẽ lĩnh ấn tiên phong và dẫn dắt Curacao tại World Cup 2026.

"Chúng tôi được đào tạo theo lối chơi của Hà Lan và chúng tôi có chất lượng thực sự, sẽ nhiều người phải bất ngờ. Mọi thứ đều có thể xảy ra, ngay cả khi đối đầu với tuyển Đức. Tôi nghĩ 4 điểm sẽ đủ để giúp Curacao tiến vào vòng tiếp theo của giải đấu, một trận thắng và một trận hòa. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đạt được điều đó", Livano Comenencia - hậu vệ thi đấu tại Zurich FC (Thụy Sỹ) tự tin.