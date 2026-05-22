HLV chưa công bố, đội tuyển Anh lộ hết danh sách dự World Cup 2026

Đội tuyển Anh dự kiến công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 tối nay (22/5, theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, những lựa chọn của huấn luyện viên Thomas Tuchel được truyền thông Anh tiết lộ từng phần từ đêm qua đến nay. Những thông tin này - dù chưa chính thức - gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận xứ sương mù.

Ngày 21/5, cầu thủ Harry Maguire tiết lộ anh không được triệu tập cho World Cup 2026, Thông tin này lập tức gây tranh cãi vì anh từng là trụ cột trong hai kỳ World Cup gần đây nhất của đội tuyển Anh.

"Tôi nghĩ mình đóng vai trò quan trọng cho tuyển Anh vào mùa hè với những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Tôi sốc và suy sụp với quyết định này. Không có điều gì tuyệt vời hơn việc khoác áo tuyển Anh suốt những năm qua. Tôi chúc các đồng đội mọi điều tốt đẹp tại giải đấu tới", trung vệ Man Utd viết trên mạng xã hội.

Việc Harry Maguire không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026 gây tranh cãi. (Nguồn: Reuters)

Bên cạnh Maguire, hàng loạt cái tên đáng chú ý cũng bị gạch tên khỏi danh sách. Phil Foden và Cole Palmer đều vắng mặt dù từng nhận nhiều kỳ vọng trước giải. Foden là cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 2024. Dù sa sút phong độ trong thời gian gần đây, cầu thủ của Man City vẫn được đánh giá cao ở khả năng tạo ra đột biến. Cole Palmer cũng được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công tốt nhất châu Âu.

Theo truyền thông Anh, Luke Shaw, Lewis Hall và Morgan Gibbs-White cũng không góp mặt. Gibbs-White từng được Tuchel trao cơ hội, nhưng sau đó không có tên trong danh sách vì đội tuyển có quá nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ. Dù chơi nổi bật trong giai đoạn cuối mùa cùng Nottingham Forest, chừng đó vẫn chưa đủ để anh giữ suất trong đội hình cuối cùng.

Ivan Toney là cái tên gây bất ngờ nhất. (Nguồn: Reuters)

Ở chiều ngược lại, Ivan Toney là cái tên gây bất ngờ nhất vì anh chỉ chơi ba phút dưới thời HLV Tuchel và chưa từng có tên trong đội hình kể từ tháng 6 năm ngoái. Tiền đạo này được đánh giá là "cây săn bàn thắng" khi ghi 55 bàn sau 62 trận đấu tại Saudi Pro League.

Đội tuyển Anh cũng xuất hiện nhiều gương mặt đáng chú ý như Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice hay Marcus Rashford.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm cùng bảng L với Croatia, Ghana và Panama. Các trận đấu diễn ra tại 5 sân vận động ở Dallas, Boston, New Jersey và Philadelphia (Mỹ), Toronto (Canada).

Tiết lộ đội hình Anh dự World Cup 2026 (chưa chính thức)

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Man City).

Hậu vệ: Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Man City), Djed Spence (Genoa C.F.C), Reece James (Chelsea).

Tiền vệ: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal).

Tiền đạo: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle).